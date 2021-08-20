Активісти передали СБУ документи щодо розслідування діяльності Globalmoney в ОРДЛО

За його словами, представники СБУ та РНБО вийшли до протестуючих, прийняли від них звернення. Ветерани підготували пакет документів про діяльність Globalmoney на окупованих територіях. Зокрема, представили свідчення українських патріотів з ОРДЛО про спільні проєкти цієї платіжної системи з російським банком ВТБ, про "сірі" термінали й пункти обміну, про співпрацю з "Первым коммерческим центром" в окупованому Луганську, про переводи у "рубльову" готівку коштів з електронних гаманців тощо.

"Як ми й обіцяли, сьогодні з побратимами з нашої громадської організації "Вибачте, що живі" приходили до СБУ та РНБО. Вимагаємо заборони в Україні бізнесу родини Януковича - Globalmoney. В нашій державі немає місця російським посіпакам та колаборантам. Ми передали правоохоронців заяву та документи, що свідчать про щільну та плідну співпрацю між Globalmoney та російськими банками й так званою "владою" в ОРДЛО", - заявив Данило Турчин.

Він додав, що представники СБУ та РНБО не дуже хотіли приймати заяву, проте під тиском були змушені це зробити.

"Якщо Революція гідності їх нічому не навчила, то ми нагадали їм недавні уроки. Я гарантую, ми не допустимо, щоб в Україні процвітав бізнес на війні, щоб у нас працювала москальська Globalmoney та їй подібні структури. РНБО буде вимушена здійснювати покладені на неї функції забезпечення безпеки та оборони України! В іншому випадку ми поставимо питання, чи працюють там патріоти" - підкреслив Турчин.