У Києві побили активістів через російську блогершу: з'ясувалися несподівані деталі

У Києві затримали і побили активістів на виступі Мітрошиної (фото: facebook.com/yarema.dukh))

Активістів побили на виступі блогерші, що їздила в Крим і працювала на пропагандистів

У Києві на виступ до російської блогерші Олександри Мітрошиної прийшли активісти, щоб запитати "Чий Крим?". Все закінчилося тим, що двох з них силою затримали правоохоронці. У столичній поліції, яка приїхала за викликом "102" повідомили, що молоді люди вели себе неадекватно і нецензурно висловлювалися.

Пізніше стали відомі особистості затриманих, а народний депутат Соломія Бобровська почала підготовку запиту в СБУ, чому блогерші, яка відпочивала в Криму в 2018-му, дозволили в'їзд в Україну.

Інцидент стався 6 січня на вулиці Козацька в Голосіївському районі столиці.

Затриманими виявилися Леонід Овчаренко і Олексій Кальницький з організації "Відсіч". При цьому Овчаренка побили, і йому знадобилася допомога медиків.

"Згодом приїхала поліція, яка незаконно затримала активістів, вдягла на них наручники. Леонід Овчаренко був змушений стояти на колінах перед озверілим натовпом фанатів рашаблогерки, під час затримання його побили. Вже у відділенні активісти та друзі затриманих ледь домоглися, щоб до Леоніда допустили медиків. Коли це все-таки вдалося, лікарі наполягли на госпіталізації побитого. Однак поліція не дозволила і випустила постраждалих тільки після 3-х годин затримання", - написано на Facebook-сторінці "Відсіч".

Прес-секретар партії "Голос" Ярема Дух на своїй соцсторінці написав, що Мітрошина, екс-співробітниця пропагандистського "Росія 1", на питання активістів "Чий Крим?" посміхалася, а їх після цього "упакували".

"Наша депутат Соломія Бобровська готує запит до СБУ з питаннями, чому цей візит взагалі став можливим, і коли планують блогеру заборонити в'їзд в Україну за порушення нашого законодавства", - резюмував Ярема Дух.

У Києві затримали і побили активістів на виступі Мітрошиної (фото: facebook.com/yarema.dukh)

Висловилася і сама Мітрошина, яка написала в Telegram, що вона ніяка не пропагандистка, а на зустрічі обговорювалися теми блогерства, активізму, домашнього насильства і т. д.

Відео затримання Leo Ovcharenko і Олексій Кальницький ____________________________________ На прохання читачів, ліцензія Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. Опубліковано Oleksandr Ivanov Понеділок, 6 січня 2020 р.

У Києві затримали і побили активістів на виступі Мітрошиної (відео: facebook.com/oleknsandr.ivanov)