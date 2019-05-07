На активістку в Одесі вилили відро фекалій: жінка розповіла про напад

Активістка бореться з незаконними новобудовами
Активістку Світлану Підпалу, яка бореться з незаконними забудівниками в Одессі, облили фекаліями. Постраждала розповіла свою версію подій у Facebook.
Нечуваний випадок стався 7 травня в "Літньому театрі". Жінка прийшла, щоб бути свідком при огляді фахівцем КП "Зелентрест" дерев, які напередодні пересадили робочі.
Жінка розповіла, що прийшла до "Літнього театру" близько 9:30. На території театру тривали незаконні забудови.
Активістку в Одесі облили фекаліями - версія жертви нападу (фото: facebook.com)
"На місці були Степан Філімон, Сергій Тригуб, велика кількість чергових тітушек, тривали незаконні роботи", - пише активістка.
Згодом до неї підійшов прораб Микола Пастер і завів розмову. А за хвилину підбіг невідомий хлопець з повним відром фекалій і облив жінку з ніг до голови.
"Тітушки сміялися й знімали мене на відео. Відмінна буде Аркадія№2", – додала Світлана.
Активістку в Одесі облили фекаліями - версія жертви нападу (скрін: facebook.com)
Користувачі мережі підтримують активістку і вимагають покарати винних.
Зазначимо, що радник начальника обласного управління поліції Руслан Форостяк повідомив, що за фактом нападу на активістку розпочато досудове слідство у ч. 1 ст. 296 ККУ.
Нагадаємо, неадекватний чоловік вибачився за слова про Крим на вокзалі в Києві. До цього він ходив по Центральному залізничному вокзалу і розповідав, що Кримський півострів належить Росії і що він - росіянин.
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