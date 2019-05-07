ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На активістку в Одесі вилили відро фекалій: жінка розповіла про напад

STYLERПодії    07.05.2019 - 14:57
На активістку в Одесі вилили відро фекалій: жінка розповіла про напад
Активістку в Одесі облили фекаліями - версія жертви нападу (колаж РБК-Україна)

Активістка бореться з незаконними новобудовами

Активістку Світлану Підпалу, яка бореться з незаконними забудівниками в Одессі, облили фекаліями. Постраждала розповіла свою версію подій у Facebook.

Нечуваний випадок стався 7 травня в "Літньому театрі". Жінка прийшла, щоб бути свідком при огляді фахівцем КП "Зелентрест" дерев, які напередодні пересадили робочі.

Жінка розповіла, що прийшла до "Літнього театру" близько 9:30. На території театру тривали незаконні забудови.

На активістку в Одесі вилили відро фекалій: жінка розповіла про напад

Активістку в Одесі облили фекаліями - версія жертви нападу (фото: facebook.com)

"На місці були Степан Філімон, Сергій Тригуб, велика кількість чергових тітушек, тривали незаконні роботи", - пише активістка.

Згодом до неї підійшов прораб Микола Пастер і завів розмову. А за хвилину підбіг невідомий хлопець з повним відром фекалій і облив жінку з ніг до голови.

"Тітушки сміялися й знімали мене на відео. Відмінна буде Аркадія№2", – додала Світлана.

На активістку в Одесі вилили відро фекалій: жінка розповіла про напад

Активістку в Одесі облили фекаліями - версія жертви нападу (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі підтримують активістку і вимагають покарати винних.

  • Тупорилі істоти, їм тільки в помоях і копирсатись;
  • Світлано, тримайтеся! Ця уродська агонія проти захисників Літнього - це дійсно край;
  • Це говорить про те, що законних інструментів не залишилося. Розуміють, що кінець все одно буде;
  • Світлано, вам буде пам'ятник стояти в прекрасній Україні майбутнього;
  • Може, треба зібратися і дати їм? Бо вони вже дуже довго просять це?
  • Провокують і провокують, скільки можно це терпіти?

Зазначимо, що радник начальника обласного управління поліції Руслан Форостяк повідомив, що за фактом нападу на активістку розпочато досудове слідство у ч. 1 ст. 296 ККУ.

Нагадаємо, неадекватний чоловік вибачився за слова про Крим на вокзалі в Києві. До цього він ходив по Центральному залізничному вокзалу і розповідав, що Кримський півострів належить Росії і що він - росіянин.

Раніше повідомлялося, що активісти "Національного корпусу" звернулися до президента з вимогою притягнути до відповідальності фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі".

Підозрювані у нападі на Гандзюк пішли на угоду зі слідством Поліція затримала підозрюваних у замаху на активіста в Кам'янському
Новини України активисты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся