Активисты обнаружили три немецких бункера времен Второй мировой войны (фото)

На побережье Бельгии нашли три немецких бункера времен Второй мировой войны. Они были расположены на глубине нескольких футов и могли вмещать до 10 солдат.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Heritage Daily.

Что известно о находке

Бункеры обнаружили в Хейст-Виллемспарке, что расположен на побережье Бельгии, недалеко от границы с Нидерландами.

Во время Первой мировой войны территория парка использовалась как немецкая позиция для размещения тяжелых артиллерийских батарей, известных как Фрея и Августа. Здесь также были передовые бункеры для наблюдения за судами в Ла-Манше.

Некоторые из этих построек были перепрофилированы немецкой армией во время Второй мировой войны и дополнительно укреплены как часть Атлантического вала - системы береговой обороны, построенной между 1942 и 1944 годами вдоль побережья континентальной Европы.

Известно, что бункеры обнаружило Агентство природы и леса во время реставрационного проекта под названием LIFE DUNIAS.

Один из обнаруженных бункеров (фото: Municipality of Knokke-Heist)

Раскопки на глубине всего несколько футов обнаружили три бункера Gruppenunterstand Type VF2a. Этот тип предназначен для размещения Gruppe (наименьшего немецкого подразделения, состоящего из 10 солдат), руководивших передовыми радиолокационными позициями.

Бункеры имеют внешние размеры 6 на 7 метров и закрыты армированной бетонной крышей толщиной 1 метр.

Проект также обнаружил следы кирпичных траншей, фрагмент бетонной дорожки и множество обломков, содержащих предметы, такие как посуда, боеприпасы, кабели и водопроводные трубы.

"Эти руины иллюстрируют предыдущие попытки полностью стереть военную историю парка. Более легкие сооружения были разрушены и превращены в руины, тогда как бункеры были покрыты слоем грунта и спрятаны, как будто их никогда не было", - заявил представитель проекта LIFE DUNIAS.