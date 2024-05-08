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Злам пам’яті. Як Україна відходила від радянських міфів про Другу світову війну

Україна, Середа 08 травня 2024 12:40
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Злам пам’яті. Як Україна відходила від радянських міфів про Другу світову війну Фото: Вшанування пам'яті жертв Другої світової під час сучасної війни (Getty Images)
Антон Дробович
Антон Дробович
голова Українського інституту національної памʼяті

Україні від СРСР перейшла наповнена міфами традиція пам'яті про Другу світову. Який шлях ми пройшли до європейського канону і що змінилося в період сучасної війни – у колонці голови Українського інституту національної памʼяті Антона Дробовича для РБК-Україна.

Після розвалу Радянського Союзу Україна успадкувала напівфейковий канон пам’ятання про Другу світову війну, який містив у собі чимало складових пізньорадянських офіційних ритуалів і церемоній, був перенасичений історично недостовірними міфами та доволі формальними практиками пошанування ветеранів війни.

Як і більшість складних світоглядних речей, тема сприйняття, переживання та осмислення українцями правди про найбільшу війну XX століття довгий час залишалася на маргінесі українського політичного процесу. Тобто політики різних мастей брали участь у заходах, де літні ветерани виступали перед зібраними людьми, отримували червоні квіти, аналог фронтових 100 грамів та ще і надбавку до пенсії. Але це була переважно інерція радянського часу навіть без натяку на системність та впорядкованість.

Окремі заклики академічної спільноти до переосмислення меморіальних традицій та уточнення ключових понять, якими в офіційному просторі називалася найбільша війна XX століття, не були сприйняті політичним класом, значну частину якого у 1990-х та 2000-х складали колишні комуністи чи червоні директори.

Злам пам’яті. Як Україна відходила від радянських міфів про Другу світову війнуФото: УНІАН

У 2000 році відбулася спроба офіційного впорядкування традицій пам’ятання війни – парламент ухвалив рамковий закон "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років". Він фактично консервував більшість радянських меморіальних практик і термінів (зокрема, ключові поняття – "Велика Вітчизняна війна", народ-переможець, священний обов’язок тощо), фіксував ряд загальнонаціональних заходів – від повсюдного використання "Прапора Перемоги" до запровадження іменних стипендій героїв війни, а також посилював соціальний захист ветеранів.

Разом із тим він містив і згадку про Другу світову війну, намагався позиціонувати (хоч і невиразно) роль Українського народу у ній, а також фіксував національні та міжнародні зобов’язання у сфері спорудження та охорони пам’ятників та місць поховань воїнів, які загинули протягом 1939-1945 років. Тобто певне розширення оптики та спроба помітити європейські практики пам’ятання були, однак вкрай обережні.

Втім, навіть після прийняття профільного закону відповідна дата, меморіальні заходи та традиції не стали в Україні якимось особливим державним культом, а лише атрибутом одного із ключових свят "епохи пізнього Кучми", яке в народній свідомості поступово перетворювалось у фінальний день довгих травневих городно-шашличних вакацій (від 1 до 9 травня).

Злам пам’яті. Як Україна відходила від радянських міфів про Другу світову війнуФото: Getty Images

Так само і на міжнародній арені Україна фактично працювала із темою Другої світової війни як із другорядним гуманітарно-культурним доповненням до більш серйозних питань (економіка, енергетика, безпека), не створюючи інфраструктурні чи музейні проєкти за кордоном, які б розповідали саме про роль українців у війні, не організовуючи потужних наукових діалогів щодо особливостей перебігу Другої світової війни на сході Європи, де по суті значна частина народів опинилась між двома тоталітарними режимами (нацистським та комуністичним) і серйозно постраждала в наслідок їх політик.

Паралельно у сусідній росії профільні відомства та спеціальні служби доволі швидко після падіння СРСР зорієнтувалися і почали перетворювати пам’ятання "Велікой Отєчественной войни" у нову скрєпу російського політичного режиму, інструмент впливу та гармонізації з іншими пострадянськими суспільствами та у потужний аргумент, який повинен був викликати почуття провини та боргування перед росіянами у багатьох європейських партнерів (особливо у Німеччині).

Окремі зусилля московські політики та дипломати докладали для підтримки на міжнародній арені уявлення, що саме росіяни були "народом-переможцем" – головною рушійною силою та запорукою перемоги на східному фронті, що саме вони є "титульною нацією" перемоги над нацистами, і що внесок всіх інших народів, особливо тих, хто входив до складу СРСР, був другорядним чи третьорядним.

У цьому контексті дуже показною була заява Путіна у 2010 році про те, що росіяни могли б розбити Гітлера і без сторонньої допомоги (без участі українців чи інших народів СРСР).

Злам пам’яті. Як Україна відходила від радянських міфів про Другу світову війнуФото: uk.wikipedia.org

Карколомна зміна та офіційне переосмислення Другої світової війни в Україні відбулося вже після Революції гідності та початку російської збройної агресії проти України.

У 2015 році парламент ухвалив новий закон "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". На той момент не тільки представники академічного середовища та громадських організацій, зокрема правозахисних, зрозуміли, що росія перетворила пам’ять про "Велику Вітчизняну війну" в ідеологічну зброю. Зрозуміла це й значна частина населення, включно з політичним класом.

Саме тому в парламенті знайшлися голоси, щоб у так званому "декомунізаційному пакеті" ухвалити закон, що фактично переглядав ключові терміни пізньорадянського і російського канону меморіалізації Другої світової війни. Зникають із законодавчого поля терміни "Велика Вітчизняна війна", "народ-переможець", "визволення" (заміняється на "вигнання", адже свобода не наступила внаслідок заміщення одного тоталітарного режиму на інший), а також підкреслюється важливість пошанування поряд із ветеранами війни ще й учасників українського визвольного руху та жертв нацизму.

Крім того, згаданий вище законодавчий пакет встановлював фактичну заборону на використання радянської символіки в меморіальних заходах. Адже до того повсюдне використання копій "Прапору Перемоги" 9 травня фактично було візуально та юридично унормованим глорифікацією комуністичних символів – червоного прапора із серпом та молотом.

Злам пам’яті. Як Україна відходила від радянських міфів про Другу світову війнуФото: uk.wikipedia.org

Ключовими також стали норми, які чітко визначали період війни 1939-1945, не виокремлюючи в особливий спосіб саме німецько-радянську війну 1941-1945 років. І хоча тоді у законодавців забракло політичної волі для перенесення єдиного дня пам’яті про перемогу над нацизмом на 8 травня (як у більшості країн Європи), але вони зробили ключову річ – ввели 8 травня як День пам’яті та примирення в офіційний календар пам’ятних дат формально на рівні з 9-м травня.

Це було дуже важливим сигналом для суспільства і стимулювало академічну, громадську та політичну діяльність щодо подальшої дерадянізації та європеїзації практик меморіалізації війни. На візуальному рівні це, зокрема, виразилось у буквально повсюдній заміні забороненої в Україні з 2017 року (після російського вторгнення) "георгієвської стрічки" на квітку червоного маку.

Але остаточне та принципове поривання із радянськими та рашистськими пропагандистськими практиками відбулось саме у 2023 році, коли парламент ухвалив внесений президентом закон "Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

Він не тільки остаточно завершив епоху символічного панування історично недостовірної дати дня перемоги над нацизмом 9 травня в національній пам’яті, але й зафіксував вихідний день саме 8 травня – в День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, фактично надавши максимального значення саме йому в народному сприйнятті.

Злам пам’яті. Як Україна відходила від радянських міфів про Другу світову війнуФото: Getty Images

Паралельне ж визначення 9 травня Днем Європи окремим президентським указом без вихідного дня і жодної прив’язки до Другої світової війни фінально розставляє акценти, підкреслюючи його повну змістову сепарацію від колишніх практик, а також юридичну й практичну другорядність у порівнянні із 8-м травня.

Зарано говорити, що тепер ми маємо абсолютно нову меморіальну традицію пошанування перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, адже для таких речей потрібні десятиліття роботи.

Але ми точно пройшли довгий шлях і тепер маємо юридично коректну і світоглядно здоровішу вихідну точку побудови одного з ключових компонентів національної пам’яті, який тяжіє до гуманістичнішої європейської традиції під гаслом "ніколи знову", а не до брутального рашистського реваншизму під гаслами "можем павтаріть".

Враховуючи складність і делікатність теми, запрошую також почитати розгорнуті інформаційні матеріали УІНП до Дня памʼяті та перемоги над нацизмом 8 травня.

Антон Дробович,

голова Українського інституту національної памʼяті

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