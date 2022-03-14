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Активист захватил виллу дочери Путина на французском курорте и приглашает туда беженцев из Украины

Автор: Светлана Мащенко

Виллу дочери Путина Екатерины Тихоновой на французском курорте Биарриц захватил местный активист. Он сменил там замки и планирует принимать там украинских беженцев.

Об этом сообщает издание The Insider.

На такой отчаянный шаг пошел Пьер Афнер. Он проник на Вилу "Альта мира" и позировал там с украинским флагом.

Биарриц - элегантный город на юго-западе Франции, расположенный вдоль Берега Басков. С XIX века это место стало популярным курортом.

На вилле "Альта мира" всего есть восемь спальных мест и три ванные комнаты.

Недвижимость официально принадлежит экс-зятю Путина Кириллу Шамалову. А с 2007 по 2012 год вилла была в собственности друга и "кошелька" президента РФ Геннадия Тимченко.

Там обнаружили копию паспорта Кирилла Шамалова, а также французский счет за электроэнергию по месту регистрации в Москве. Также была найдена доверенность от 2009 года, выданная "Гражданином Финляндии Геннадием Тимченко" на имя француженки Франсуазы Дюхосал, которая должна была отвечать за ремонт на вилле.

У Путина официально две дочери: Екатерина Тихонова (35 лет) и Мария Воронцова (36 лет). Они ведут скрытный образ жизни.

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