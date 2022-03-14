Активіст захопив віллу дочки Путіна на французькому курорті і запрошує туди біженців з України

На такий відчайдушний крок пішов П'єр Афнер. Він проник на вілу "Альта Міра" і позував там з українським прапором.

Біарріц - елегантне місто на південному заході Франції, розташоване вздовж Берега басків. З XIX століття Це місце стало популярним курортом.

На віллі "Альта Міра" всього є вісім спальних місць та три ванні кімнати.

Нерухомість офіційно належить екс-зятю Путіна Кирилу Шамалову. А з 2007 по 2012 рік вілла була у власності друга і "гаманця" президента РФ Геннадія Тимченка.

Там виявили копію паспорта Кирила Шамалова, а також французький рахунок за електроенергію за місцем реєстрації в Москві. Також була знайдена довіреність від 2009 року, видана "Громадянином Фінляндії Геннадієм Тимченком" на ім'я француженки Франсуази Дюхосал, яка мала відповідати за ремонт на віллі.

У Путіна офіційно дві доньки: Катерина Тихонова (35 років) і Марія Воронцова (36 років). Вони ведуть прихований спосіб життя.