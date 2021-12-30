Актор, музикант і пластичний хірург: зіркові українські чоловіки розсекретили, як відсвяткують Новий рік

Зіркові українські чоловіки розсекретили свої плани на Новий рік, поділилися незвичайними традиціями і найбільш пам'ятними моментами, які з ними коли-небудь траплялися в це свято.

Олег Савкін, Заслужений артист України

Актор каже, що цей Новий рік відзначатиме з дельфінами.

Я поїду до Харкова, там є чудовий готель з дельфінарієм, так що це свято мені точно запам'ятається.

Взагалі, в якийсь момент я прийшов до того, що у свято застілля цікавлять менше, а більше хочеться саме емоційних відчуттів. Сьогодні мені для вдалого свята досить взяти пляшку шампанського, вийти на площу і просто віддатися новорічному настрою. А олів'є, холодець і оселедець під шубою нікуди ж не подінуться.

У свято потрібно відпочивати душею. Домашня обстановка - це прекрасно, але іноді треба в хорошому сенсі слова відриватися. Необов'язково весь день стояти біля плити, можна доручити це спеціально навченим людям, а самим піддатися пориву душі і просто отримати задоволення.

Фото: Олег Савкін

Я пам'ятаю свої враження, як колись відзначав Новий рік в Закопане. Опівночі ми вийшли на центральну вулицю Крупувки. Навколо по всьому периметру були люди з феєрверками. І оскільки ці люди були з різних країн, цей феєрверк тривав кілька годин - відповідно до різниці в часі всіх гостей.

Ще один яскравий Новий рік був у мене в Єгипті. Нереальне відчуття, коли ти цілий день не вилазиш з моря, і тільки ковпак Санта-Клауса на голові нагадує тобі, що сьогодні Новий рік. Тобто на календарі 31 грудня, а ти засмагаєш на пляжі.

Ось це настрій дорогого коштує в новорічну ніч, а не бурхливе застілля.

Дмитро Слоссер, пластичний хірург, Заслужений лікар України

Медик каже, що завжди зустрічає Новий рік вдома всією сім'єю - це традиція. Всі члени сім'ї на Новий рік підбирають вбрання в кольорах відповідних наступаючому новому року. Запалюємо камін, наряджаємо ялинку - причому верхівку на неї обов'язково повинен поставити чоловік.

У новорічний вечір всі чекають години Х, коли можна розбирати подарунки з-під ялинки. Як вони під нею з'являються - ніхто ніколи не бачить, тому вся сім'я, в тому числі і дорослі, свято вірять, що їх приносить Святий Миколай.

У цьому є ціла таємна гра - протягом дня кожен потайки від інших кладе подарунки - головне, щоб близькі тебе не побачили. І до вечора під ялинкою дивним чином виростає ціла гірка з коробок і пакетів.

Фото: Дмитро Слоссер

На Новий рік навіть коти - а їх у нас троє - отримують іграшки та делікатеси. Не забуваємо погодувати додатковими смаколиками і вуличних тварин, що мешкають біля будинку. Крім того, ми щозими прикрашаємо балкони, і наші паркові білочки теж отримують свої гостинці - яблучка і горішки.

Рівно опівночі ми відкриваємо шампанське, потім відкриваємо вікна і двері, щоб впустити Новий рік. За нашою сімейною традицією, що йде ще від прадідів, першим після настання нового року поріг будинку повинен переступити чоловік.

Ще одна наша новорічна традиція - це листи із заповітними бажаннями і планами на наступний рік. Ми їх зберігаємо запечатаними, і в кінці кожного року відкриваємо, щоб проаналізувати, що вийшло із запланованого.

Євген Хмара, український композитор, піаніст-віртуоз

Артист, як і багато його колег, Новий рік найчастіше зустрічає на сцені, а Різдво - в колі сім'ї.

Але цього року все навпаки - у нас буде велика компанія - батьки, родичі, куми, друзі, діти. Обов'язково будемо, співати, грати і дивитися новорічні шоу на різних телеканалах.

До свят ми починаємо готуватися ще перед днем Святого Миколая. Нашого сина звуть Микола, тому це особливе свято для нас. Дітки підросли, і в цьому році ми вже всією сім'єю наряджали справжню велику ялинку.

Ми любимо дарувати приємні, "затишні" речі: свічки, пледи, домашній текстиль. Адже всі наші друзі сімейні, і такі подарунки завжди в ціні.

Фото: Євген Хмара

Свій найбільш пам'ятний подарунок я отримав в дитинстві. У 90-ті особливо ніхто не жив у розкоші. Я дуже хотів Снікерс і Баунті, які в ті роки тільки з'явилися, і їх активно рекламували з кожної праски. І одного разу на Новий рік батьки обвісили всю ялинку цими шоколадками, а нам сказали, що це пролітав Дід Мороз на своїх санях і перетворив сніг на шоколадки. Щастю не було меж!

А ось найбільш незвичайний Новий рік був у нас в 2019-му. Ми в новорічну ніч виступали в Дніпрі на головній площі. І чомусь організатори вирішили, що не буде ні снігу, ні дощу. І встановили сцену без даху.

Можу сказати, що того вечора хіба що цунамі не було. Ми виступали під вітром, зливою, снігопадом і мрячить дощем. Думали, що люди розійдуться, а рояль зіграє свою останню мелодію... Але все ж новорічне диво сталося - глядачі підспівували, веселилися, а я грав для них під парасольками, які тримали наді мною адміністратори.