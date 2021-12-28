Звезды рассекретили, как встретят Новый год: в пижаме, на работе и в теплых краях!

Новый год можно смело назвать самым нарядным праздником, это отражается и в традиции наряжать новогоднюю ель, новогодний дом, стол с угощеньями, но также и себя - облачаться в самые яркие костюмы и обязательно определенного цвета.

Styler решил пообщаться с представителями украинского шоу-бизнеса и узнать, где же они планируют встречать Новый 2022 год, какие наряды выбрали для себя, следуют ли астрологическим наставлениям по цвету новогоднего гардероба.

Дуэт ANNA MARIA

Сестры рассказали, что всегда выбирают яркие и сверкающие образы для празднования.

"Этот Новый год мы будем встречать на сцене. Всегда радуемся, когда выпадает концерт на этот праздник. Почему? Да потому что это на 100 % гарантирует классное настроение", - рассказывают девушки.

Артистки уверены, что в одежде главное - нравиться себе, что очень важно для выступления на сцене. Поэтому блеска, пайеток и сияния много не бывает

"Мы не особо верим в символизм цвета одежды, но точно верим в то, что если ты сам себе нравишься - то будет и хорошее настроение, и уверенность! А уверенность в год Тигра - это то, что нужно. Потому предпочитаем выбирать наряды и цвета ориентируясь не на астрологов, а на свой вкус", - добавили Аня и Маша.

Фото: ANNA MARIA любят сиять

Анна Тринчер

Певица и блогер Анна Тринчер еще не решила, где именно будет встречать Новый Год, но уже точно уверена в одном - будет просто, но красиво.

"В этом году хочу встречать Новый год по-домашнему, но в то же время - по-артистически красиво и ярко: блестящее платье (скорее всего - серебряное с бахромой) с лаконичными черными лодочками", - заявила артистка.

Девушка говорит, что символизм одежды для нее не имеет особого значения.

"Никогда не задумывалась и не вникала в тему символизма цвета одежды под праздник, поэтому опираться на них не буду. Касательно встречи Нового года есть несколько вариантов: либо это будет у мамы на даче в компании моей команды, либо у друзей. Хотелось бы успеть везде, но вряд ли получится", - добавила Аня.

Фото: Анна Тринчер встретит НГ по-домашнему

ТО-МА

А вот певица ТО-МА заявила, что верит в символизм цвета в одежде, в котором встречать Новый год.

"Конечно верю, тем более астрологи советуют представителям моего знака избегать темных и ярких оттенков в новогоднюю ночь! А так могло бы быть все гораздо легче! Безусловно, это будет что-то в пастельных тонах: либо нежно-голубое, либо молочное, возможно пудрового цвета. Возьму, конечно же, все три варианта, а решу по настроению. Встречать буду обязательно где-то, где тепло!" - рассказала Тамара.

Фото: ТО-МА будет подбирать наряд по велению Тигра

Алина Гросу

Украинская "Пчелка" в новый год привыкла трудиться.

"Новый год традиционно буду встречать на сцене. Я давно ассоциирую новогоднюю ночь с работой. А вот настоящее празднование будет на Рождество с родными. Мы обязательно готовим традиционные вкусности и всей семьей вместе проводим время", - поделилась Алина.

А вот выбор наряда пока под вопросом. Но точно одно: астрологов она слушать не будет, а будет искать свою изюминку.

"Пока еще не решила, какой из костюмов захочу надеть. По правде говоря, я не очень верю в символизм цвета одежды. Никогда не придерживалась этого правила и никогда не выбирала наряд соответственно символизма. Мне кажется, что тогда абсолютно все барышни, встречая Новый год, будут в одних и тех же цветах. Они не будут иметь свою изюминку. Считаю, что важно выделяться", - добавила Алина.

Фото: Алина Гросу в новогоднюю ночь будет работать

Мята

Певица Мята решила выделиться и специально пошила платье для празднования. Ну а встречать НГ будет, как и многие коллеги, на сцене.

"Для меня лучше всего встречать Новый год на сцене. А после уже быстренько домой к детям. На следующий день мы с детьми накрываем стол и начинаем праздновать. Для этого Нового года я сшила платье белое с перьями, очень люблю белый цвет, он для меня символизирует что-то новое, светлое, праздничное", - рассказала Юля.

Фото: Мята поспешит домой к детям

MamaRika

MamaRika также относит себя к скептикам, которые не особо верят в символику цветов для наряда в новогоднюю ночь.

"Если честно, то я не верю в то, что имеет значение, в чем встречать Новый год, поэтому в этом отношении совершенно не парюсь. Бывало такое, что я интуитивно подбирала цвет новогоднего лука и пару раз попадала в тренды, даже не зная, что в этом году нужно быть в таком цвете. Поэтому, в этом году я, скорей всего, буду в пижаме!" - заявила она.

В этом году родители артистки впервые приедут в Киев.

"Праздник у нас будет семейным, мы приглашаем родителей в Киев, и они впервые приедут в столицу. Будем праздновать за большим семейным столом, поэтому можно расслабиться и устроить пижамную вечеринку!" - добавила Настя.

Фото: MamaRika будет встречать Новый год в пижаме

Ассия Ахат

Ассия Ахат заблаговременно никогда не готовится к празднику.

"У меня все происходит достаточно спонтанно. Я могу себе придумать один наряд, а в саму новогоднюю ночь его кардинально поменять. Обычно, если мы отмечаем в семейном кругу, то я выбираю что-то нарядное, но удобное. Но вот совсем недавно, будучи в Майями, я купила очень красивое ярко-синее платье в пайетках. Его, наверное, и надену", - говорит скрипачка.

В символизм артистка не верит, но совпадения с ней случаются. Ведь цвет купленного платья - подходит к встрече Нового года.

"Позже я узнала, что синий – это цвет наступающего года. Забавное совпадение, правда? Ни в какой символизм я, кстати, не верю. Самое важное, чтобы тебе было удобно в наряде и чтоб он тебе подходил. А сам праздник Нового года, скорее всего, буду отмечать дома, потому что последнее время я нахожусь чаще всего в Америке, чем в Украине. К нам точно приедут дети. Вполне возможно, что потом подтянутся еще и друзья", - говорит Инесса.

Фото: Ассия Ахат купила специальное платье для праздника

NIKITA LOMAKIN

Никита решил облачиться в удобные вещи, ведь праздник проведет дома - с любимыми людьми.

"Так как встречать Новый год я планирую дома с самыми близкими, до самого наступления 00:00 - с родителями и любимой девушкой, а после двенадцати уже с друзьями и любимой девушкой, внешний вид у меня будет соответствующий: удобные вещи, вроде худи, широких джинсов, носков с котами и панамы", - рассказал про свои планы певец.

В магию цветов он не особо верит.

"Главное, чтобы цвета собственной одежды не раздражали тебя самого и твоих близких, они важнее Тигра будут", - добавил Никита.

Фото: NIKITA LOMAKIN встретит НГ в удобной одежде