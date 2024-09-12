Аккерманська фортеця: що приховує перлина чорноморського середньовіччя

Історія Аккерманської фортеці: від Тири до Четатя-Албе

Аккерманська фортеця, розташована в місті Білгород-Дністровський на березі Дністровського лиману, є однією з найбільших і найстаріших оборонних споруд України.

Її історія починається ще в античні часи, коли на цьому місці знаходилось грецьке місто Тира. Місто було важливим торговим центром Північного Причорномор’я і залишило після себе багато археологічних пам'яток, таких як вулиці з будинками та системою водопостачання.

Фортеця будувалась з XIII до XV століття, і до сьогодні збереглись 26 з 34 веж, які колись слугували стратегічними оборонними спорудами. Найвизначнішим елементом є цитадель, де зараз відбуваються історичні фестивалі та лицарські турніри.

Зруйноване місто Тіра перед фортецею (фото: Вікіпедія)

Унікальна архітектура та історичне значення фортеці

Аккерманська фортеця вражає своєю неприступністю і архітектурною досконалістю, зведеною з місцевого вапняку на високому березі.

Висота її стін сягає 15 метрів, а товщина доходить до 5 метрів, що робило її майже непереможною у середньовічних війнах. Кожна з веж мала своє призначення, деякі використовувалися для житла або зберігання запасів зерна, інші - для оборони. Серед них особливо відомі вежі Овідія, Пушкіна, Темниця, які овіяні легендами.

Попри численні історичні події, фортеця зберегла свою структуру і досі привертає увагу туристів та науковців.

Аккерманська фортеця вражає архітектурною досконалістю (фото: 100travels.com.ua)

Білгород-Дністровський: багатотисячолітня історія

Історія Білгород-Дністровського налічує понад 2500 років. Засноване у VI столітті до н.е. греками з Мілета, місто Тира зазнало багатьох завоювань: від готів та гунів до Римської імперії, яка переіменувала його на Алба-Юлію.

В різні епохи місто входило до складу різних держав, включаючи Галицько-Волинське князівство, Угорське королівство та Молдавське господарство, під час якого воно отримало назву Четатя-Албе.

Кожен етап залишив свій слід у його архітектурі та культурі, що робить Білгород-Дністровський важливою історичною точкою на карті України.

Цитадель (фото: 100travels.com.ua)

Фортифікація та військові битви

Фортеця пережила багато війн і облог, включаючи найжорстокішу - у 1484 році, коли турецький султан Баязид II та кримський хан Менглі-Гірей взяли її штурмом. Попри героїчний опір, фортеця була захоплена, а місто перейменоване на Аккерман.

Протягом 328 років турецького правління фортеця активно використовувалась як військовий об'єкт і зазнала реконструкцій для відповіді на вимоги нових воєнних технологій. Величні стіни та башти фортеці продовжували вражати своєю потужністю та неприступністю в усі наступні епохи.

Гармати та катапульти (фото: 100travels.com.ua)

Сучасне значення та туристична привабливість

Сьогодні Аккерманська фортеця - це пам'ятник національного значення, популярний серед туристів і кінематографістів. Тут проводяться фестивалі, лицарські турніри та театралізовані вистави, що відтворюють події середньовічної історії.

Фортеця зберегла свою оригінальну структуру, а її архітектурні особливості продовжують захоплювати відвідувачів. Для туристів тут створені умови для огляду фортифікацій, а також можливість заглибитися в багатовікову історію Білгород-Дністровського, який став одним із найстаріших міст України.