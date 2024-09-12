Аккерманская крепость: что скрывает жемчужина черноморского средневековья

Аккерманская крепость, расположенная в городе Белгород-Днестровский, является одной из самых больших и старейших крепостей Украины. Она имеет уникальные архитектурные особенности и многовековую историю, овеянную легендами. Как создавалось это мощное оборонительное сооружение и что можно там увидеть туристам?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об истории и современности Белгород-Днестровской крепости.
Аккерманская крепость, расположенная в городе Белгород-Днестровский на берегу Днестровского лимана, является одним из самых больших и старейших оборонных сооружений Украины.
Ее история начинается еще в античные времена, когда на этом месте находился греческий город Тира. Город был важным торговым центром Северного Причерноморья и оставил после себя множество археологических памятников, таких как улицы с домами и водоснабжающей системой.
Крепость строилась с XIII до XV века, и по сей день сохранились 26 из 34 башен, которые когда-то служили стратегическими оборонительными сооружениями. Самым выдающимся элементом является цитадель, где сейчас проходят исторические фестивали и рыцарские турниры.
Аккерманская крепость поражает своим неприступностью и архитектурным совершенством, возведенным из местного известняка на высоком берегу.
Высота стен достигает 15 метров, а толщина доходит до 5 метров, что делало ее почти непобедимой в средневековых войнах. Каждая из башен имела свое предназначение, некоторые использовались для жилья или хранения запасов зерна, другие - для обороны. Среди них особенно известны башни Овидия, Пушкина, Темница, овеянные легендами.
Несмотря на многочисленные исторические события, крепость сохранила свою структуру и по-прежнему привлекает внимание туристов и ученых.
История Белгород-Днестровского насчитывает более 2500 лет. Основан в VI веке до н.э. греками из Милета, город Тира претерпел многие завоевания: от готов и гуннов до Римской империи, которая переименовала его в Алба-Юлию.
В разные эпохи город входил в состав разных государств, включая Галицко-Волынское княжество, Венгерское королевство и Молдавское хозяйство, во время которого он получил название Четатя-Албе.
Каждый этап оставил свой след в его архитектуре и культуре, что делает Белгород-Днестровский важной исторической точкой на карте Украины.
Крепость пережила много войн и осад, включая самую жестокую - в 1484 году, когда турецкий султан Баязид II и крымский хан Менгли-Гирей взяли ее штурмом. Несмотря на героическое сопротивление, крепость была захвачена, а город переименован в Аккерман.
В течение 328 лет турецкого правления крепость активно использовалась как военный объект и подверглась реконструкциям для ответа на требования новых военных технологий. Величественные стены и башни крепости продолжали поражать своей мощью и неприступностью во все последующие эпохи.
Сегодня Аккерманская крепость - это памятник национального значения, популярный среди туристов и кинематографистов. Здесь проводятся фестивали, рыцарские турниры и театрализованные представления, воспроизводящие события средневековой истории.
Крепость сохранила свою оригинальную структуру, а ее архитектурные особенности продолжают восхищать посетителей. Для туристов здесь созданы условия для осмотра фортификаций, а также возможность углубиться в многовековую историю Белгород-Днестровского, ставшего одним из старейших городов Украины.
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