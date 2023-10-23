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Акаунти співаків-путіністів у Spotify зламали. Там розмістили заклики зупинити війну в Україні

Григорія Лепса і Олега Газманова зламали у Spotify (фото: колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

Проукраїнські хакери зламали акаунти російських співаків Олега Газманова та Григорія Лепса на платформі Spotify, який пішов з РФ у квітні 2022 року. Вони замінили фотографії путіністів на зображення репера Clonnex зі Львова і розмістили на їхніх сторінках антивоєнну заяву.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на російські ЗМІ.

Лепса і Газманова зламали у Spotify

На замінених фото стилізованим під кров шрифтом написано "Stop war in Ukraine". Примітно, що композиції російських виконавців залишилися доступні.

Акаунти Лепса і Газманова у Spotify (фото: скріншот Spotify)

Хакери також розмістили там посилання на Telegram-канал.

Його автори зокрема обіцяють усім артистам, які підтримують путінський режим, "ставити на аву" співака Clonnex.

До слова, Олег Газманов і Григорій Лепс підтримали введення російських військ в Україну, а також виступали на концерті в Лужниках до річниці повномасштабного вторгення і в окупованому Донецьку.

Григорій Лепс і Олег Газманов (фото: російські ЗМІ)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Таїсія Повалій отримала громадянство РФ.

Також Оля Полякова розповідала, як Кадиров і Тіматі залякували українських артистів.

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Spotifyзвезды шоу-бизнесаГригорий Лепс