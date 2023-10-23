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Аккаунты певцов-путинистов в Spotify взломали. Там разместили призывы остановить войну в Украине

Григория Лепса и Олега Газманова взломали в Spotify (фото: коллаж Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

Проукраинские хакеры взломали аккаунты российских певцов Олега Газманова и Григория Лепса на платформе Spotify, который ушел из РФ в апреле 2022 года. Они заменили фотографии путинистов на изображение рэпера Clonnex со Львова и разместили на их страницах антивоенное заявление.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Лепса и Газманова взломали в Spotify

На замененных фото стилизованным под кровь шрифтом написано "Stop war in Ukraine". Примечательно, что композиции русских исполнителей остались доступны.

Аккаунты Лепса и Газманова в Spotify (фото: скриншот Spotify)

Хакеры также разместили ссылку на Telegram-канал.

Его авторы в частности обещают всем артистам, поддерживающим путинский режим, "ставить на аву" певца Clonnex.

К слову, Олег Газманов и Григорий Лепс поддержали введение российских войск в Украину, а также выступали на концерте в Лужниках к годовщине полномасштабного вторжения и в оккупированном Донецке.

Григорий Лепс и Олег Газманов (фото: российские СМИ)

Напомним, ранее мы писали, что Таисия Повалий получила гражданство РФ.

Также Оля Полякова рассказывала, как Кадыров и Тимати запугивали украинских артистов.

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Spotifyзвезды шоу-бизнесаГригорий Лепс