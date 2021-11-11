ru ua
Чт, 11 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Академік вказав на особливість "Дельти": нагадує важку ГРВІ

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 12:42
Академік вказав на особливість "Дельти": нагадує важку ГРВІ Фото: в чому особливість штаму" Дельта " (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Штам коронавірусу "Дельта" зовсім не схожий на попередній і відрізняється особливою агресивністю.

Про це в "Сніданку з 1+1" розповів академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.

Симптоми відрізняються

За словами Комісаренка симптоми нового штаму відрізняються, а деякі не розуміють, що захворіли ним, плутаючи з застудою.

"Ми маємо справу з агресивним штамом коронавірусу. Перебіг захворювання і симптоми трохи відрізняються від тих, які були раніше. Він дуже нагадує гостре респіраторне захворювання у важкій формі. Зрештою, люди не відразу можуть зрозуміти, чи захворіли коронавірусом, чи це просто застуда", - повідомив академік.

Цікаво, що втрата смаку і запаху вже не супроводжує хворобу. За словами академіка, активуються віруси, раніше занесені в організм, починається нежить, приєднується кашель.

Основні симптоми "дельти"

Симптоми при зараженні "Дельта" -штамом дещо відрізняються від минулих мутацій SARS-CoV-2, і мають велику схожість з симптомами застуди:

  • головний біль
  • підвищення температури
  • нежить
  • біль в горлі

Також часто пацієнти скаржаться на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Втрата нюху і смаку при "Дельті" зустрічається рідше.

Як ми раніше писали, доктор розповів, чому від деяких вакцин від COVID людям стає погано.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус "Дельта"
LITE
Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експерта
Як вибрати і стильно носити светр: модні підказки від експерта