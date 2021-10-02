Инфекционист развенчала один из самых опасных мифов про COVID: "не просто можно, а нужно немедленно"

Беременным украинкам не просто можно, а нужно на любом сроке вакцинироваться от коронавируса.

Такое заявление сделала врач-инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Беременным не просто можно, а нужно немедленно, срочно на любом сроке беременности привиться вакциной Pfizer. Детям с 12 лет, у которых есть сопутствующие заболевания, срочно нужно получить вакцину Pfizer. Людям, которые старше 65 лет, неважно какие у них сопутствующие заболевания - астма, онкология, кардиология - нужно пойти и получить любую из имеющихся вакцин", - сказала эксперт.

Также специалист напомнила, что от коронавируса можно прививаться людям с аллергией. Не будут вакцинировать лишь тех, у кого был анафилактический шок от первой дозы.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили назвал главную причину беспорядка в Украине.



Также сам Савик Шустер разоблачил психологию президента РФ и рассказал о стратегии Путина против Украины.



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Также в эфире показали реконструкцию покушения на Сергея Шефира.