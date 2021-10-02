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Забудьте слово "антибиотики": украинцам рассказали, как нельзя лечиться от COVID-19

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Суббота 02 октября 2021 10:34
Забудьте слово "антибиотики": украинцам рассказали, как нельзя лечиться от COVID-19 Как нельзя лечить коронавирус дома (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы часто лечатся от коронавируса неправильно. В частности, принимать антибиотики от COVID-19 по совету знакомых, а не врача, - это самая большая ошибка.

Такое заявление сделала врач-инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Комментируя возрастание смертности от СOVID-19, специалист констатировала факт, что сегодня большое количество украинцев пытаются лечиться сами, пренебрегая помощью врачей.

"Все, кто нас смотрит, пожалуйста, перестаньте делать глупости, забудьте слово антибиотики, пока для этого не будет серьезных оснований. Забудьте историю о том, что "мне друзья переслали, как их лечить, и я пошел, купил и начал лечить". Пожалуйста, найдите себе срочно хорошего врача, перестаньте делать глупости, потому что так можно себя убить просто только этим", - сказала Булавинова.

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Саакашвили назвал главную причину беспорядка в Украине.


Также сам Савик Шустер разоблачил психологию президента РФ и рассказал о стратегии Путина против Украины.


Кроме того, стало известно, за что уволили бывшего генпрокурора Рябошапку на самом деле.


Еще эксперты выяснили, с какой эмоцией в Украине живут сегодня 16-18-летние украинцы.


Также в эфире показали реконструкцию покушения на Сергея Шефира.

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