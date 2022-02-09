Академик рассказал, какое питание продлевает жизнь: всего два правила

Весь секрет в том, что калорийность блюд должна пропорционально соответствовать затраченной энергии.

"Важно получать с пищей такое количество энергии, которое вы потратили. Чтобы жить долго, физически активно, нужно соблюдать этот закон. Будете получать меньше — будете худеть, истощаться, а если больше — будете поправляться и приобретете целый букет заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых", - сказал эксперт.

Кроме того, потребляемая организмом пища должна быть полноценной и содержать белок, витамины и отдельные аминокислоты.

"Нам нужно порядка 200 химических соединений, чтобы они поступали в наш организм, из них 30-40 незаменимы. Если они есть — вы здоровы, нет — вы больны", - резюмировал он.

Рекомендации по питанию

С возрастом нужно постепенно менять рацион, делать его более легко усвояемым, но при этом питание должно оставаться полноценным, советует диетолог. Отдавайте предпочтение овощам, нежирному мясу, рыбе, яйцам, фруктам.

Старайтесь отказаться от фаст-фуда и магазинных сладостей, исключите алкоголь и сладкие газированные напитки.