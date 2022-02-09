Академік розповів, яке харчування продовжує життя: всього два правила

Весь секрет в тому, що калорійність страв повинна пропорційно відповідати витраченій енергії.

"Важливо отримувати з їжею таку кількість енергії, яку ви витратили. Щоб жити довго, фізично активно, потрібно дотримуватися цього закону. Будете отримувати менше - будете худнути, виснажуватися, а якщо більше — будете гладшати і придбаєте цілий букет захворювань, в першу чергу серцево-судинних", - сказав експерт.

Крім того, споживана організмом їжа повинна бути повноцінною і містити білок, вітаміни й окремі амінокислоти.

"Нам потрібно близько 200 хімічних сполук, щоб вони надходили в наш організм, з них 30-40 незамінні. Якщо вони є - ви здорові, ні - ви хворі", - резюмував він.

Рекомендації по харчуванню

З віком потрібно поступово міняти раціон, робити його більш легко засвоюваним, але при цьому харчування має залишатися повноцінним, радить дієтолог. Віддавайте перевагу овочам, нежирному м'ясу, рибі, яйцям, фруктам.

Намагайтеся відмовитися від фаст-фуду і магазинних солодощів, виключіть алкоголь і солодкі газовані напої.