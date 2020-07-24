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Лелека спровокував страшну ДТП із пожежею під Львовом: деталі події і відео

Львів, П'ятниця 24 липня 2020 10:21
Лелека спровокував страшну ДТП із пожежею під Львовом: деталі події і відео
ДТП під Львовом сталася через птаха (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

На трасі Київ-Чоп сталася аварія з потерпілими через лелеку

Лелека став причиною страшної дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Чоп. Птах влетів в лобове скло фури, через що сильно постраждало чотири людини.

Аварія сталася на в'їзді в село Пукеничі Стрийського району Львівської області, йдеться в сюжеті ТСН.

Річ у тому, що птах летів дуже низько, а в цей момент по трасі їхала вантажівка. Птах врізався в лобове скло, водій зреагував, автоматично крутнув кермо. В результаті фура вилетіла на зустрічну смугу і зіткнулася з мікроавтобусом. Обидва автомобілі загорілися.

Троє людей з мікроавтобуса госпіталізовані. На даний відомо, що вони у важкому стані. А водій фури в лікарні з травмою ноги. Він перебуває під наглядом поліції.

Лелека спровокував ДТП під Львовом (відео: YouTube/ТСН)

Раніше ми писали, що на Закарпатті в жахливій ДТП загинув футбольний тренер і його діти.

Також повідомлялося, що у Києві Старообухівському шосе, де п'яний водій вбив родину, знову сталася страшна ДТП.

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