AirPods Max 2: що нового може представити Apple у майбутніх навушниках

Новий чіп із потужними аудіофункціями

Незважаючи на високу ціну AirPods Max, їм не вистачає багатьох функцій, які є в більш доступних AirPods Pro 2.

Очікується, що AirPods Max 2 отримають новий чіп, швидше за все, H2, який є в поточних AirPods Pro 2. Цей чіп дозволить користувачам AirPods Max випробувати нові потужні аудіофункції, які в даний час є ексклюзивними для лінійки Pro. До них відносяться:

Adaptive Audio, який динамічно поєднує режими Transparency та Noise Cancellation залежно від вашого середовища

Conversation Awareness, який автоматично знижує гучність та ізолює голоси у відповідь на виявлену мову

Personalized Volume, який регулює гучність медіа залежно від вашого середовища

Крім того, iOS 18 представляє кілька нових функцій для AirPods Pro 2, і з H2 всі вони повинні прийти і до AirPods Max 2:

Можливість кивнути головою або струсити її, щоб відповісти Siri

Ізоляція голосу, коли ви на дзвінку

Специфічні для ігор покращення Personalized Spatial Audio з динамічним відстеженням голови

Часто новий чіп не дає багато приводів для хвилювання. Особливо, коли йдеться про навушники. Але, як показують перелічені вище функції, додавання чіпа H2 в AirPods Max 2 змінить світ.

Заряджання через USB-C

Ще одна вагома причина для оновлення: порт USB-C.

Після багаторічного переходу Apple до нового універсального стандарту порту, AirPods Max 2 замінять існуючий порт Lightning і приймуть USB-C для зарядки.

Очікується, що те саме станеться з новими AirPods 4, які також, ймовірно, будуть представлені на заході iPhone 16 наступного місяця. Першим продуктом AirPods, який отримав зарядку через USB-C, були AirPods Pro 2, які перейшли на цей стандарт минулої осені.

Це повільний прогрес, але з появою USB-C на AirPods Max ми офіційно на крок ближче до мрії про життя з одним USB-C.

Нові кольори

Apple планує представити безліч нових варіантів кольорів для AirPods Max 2.

В даний час AirPods Max першого покоління випускаються у п'яти кольорах:

Космічний сірий

Рожевий

Зелений

Срібний

Небесно-блакитний

Немає інформації про те, якою саме буде нова кольорова гама. Однак можна очікувати на аналогічну кількість варіантів з AirPods Max 2.

AirPods Max були випущені в 2020 році, і з того часу такі кольори, як Midnight та Starlight, стали основними для Apple.

Заміна для Smart Case

Для ясності це в основному спекуляції. Не було жодних чітких чуток про те, що Apple замінить Smart Case для AirPods Max - хоча такий патент може існувати.

Але напевно чотири роки досить довго для того, щоб Apple вигадала найкращий, можливо, більш захисний чохол для користувачів AirPods Max.

Оригінальний Smart Case був одним із головних пунктів критики перших AirPods Max, тому, ймовірно, ми побачимо новий чохол з AirPods Max 2.

Невідома ціна

Оригінальні AirPods Max дебютували з високою націнкою 549 доларів. У наші дні їх часто можна придбати зі знижкою. Але поява конкуруючих варіантів порушує питання про те, чи Apple братиме таку ж ціну за AirPods Max 2.

Порівняна модель Beats Studio Pro від Apple продається за 329 доларів. Навушники Sonos Ace, які нещодавно з'явилися, продаються за 449 доларів і в даний час можуть бути куплені за 399 доларів.

AirPods Max 2: довгоочікуване оновлення

Хоча жодна з очікуваних функцій для AirPods Max 2 не є особливо революційною, вони все ж таки повинні скластися в привабливий варіант для зацікавлених покупців.

Пройшло цілих чотири роки з моменту дебюту перших AirPods Max, що робить це оновлення давно назрілим. Особливо враховуючи, що за цей час AirPods Pro 2 постійно додавали чудові нові функції, які пропустили оригінальні AirPods Max.