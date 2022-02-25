ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Охтирці "Ураганами" розстріляли дитячий садок, є важко поранені діти, - військова адміністрація

Новость на русском →
Охтирка, П'ятниця 25 лютого 2022 14:43
В Охтирці "Ураганами" розстріляли дитячий садок, є важко поранені діти, - військова адміністрація Фото: Дитячий садок в Охтирці обстріляли Ураганами (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Світлана Мащенко

В Охтирці, що в Сумській області було обстріляно з "Ураганів" житловий масив. Снаряди потрапили в дитячий садок, бомбосховище, є поранені діти.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Дмитро Живицький.

"Оперативно від голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького: Був обстріл "Ураганами" в Охтирці, потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок", - говориться в повідомленні.

За словами Живицького, там було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо, є важко поранені діти.

"Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", - повідомив він.

Раніше ми писали, що у Ворзелі Київської області "Градами" обстріляли дитячий будинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога