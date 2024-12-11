Ахтем Сеітаблаєв після розриву з нареченою зізнався, чи вільне його серце

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв зізнався, чи перебуває він у стосунках після розставання з молодшою на 20 років нареченою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю знаменитості ЖВЛ.

Навесні 2023 року стало відомо про роман Ахтема Сеітаблаєва з 31-річною Мар’яною Боцвинюк.

У вересні того ж року режисер зробив їй пропозицію. Однак вже влітку 2024-го пара зіштовхнулася з труднощами у стосунках. Після непростої кризи закохані вирішили скасувати весілля і зрештою розійшлися.

Зі слів актора, раніше він болісно переживав розрив з коханою людиною і довго не міг оговтатися. Проте з часом усвідомив, що іноді люди просто не створені одне для одного.

Ахтем Сеітаблаєв з екс-обраницею (фото: instagram.com/seitablaiev)

Цей досвід допоміг йому навчитися відпускати минуле без зайвих переживань.

"Я б сказав би собі тодішньому: "Слухай, давай припиняй любити-страждати". Якщо щось не виходить у стосунках двох людей, це потрібно прийняти і відпустити з легкістю. А не так, як іноді в мене відбувається - з болем і так далі. Ми дорослі люди, врешті решт. Не сталося - це нормально, так буває", - поділився Сеітаблаєв.

А ось відповідати на питання про те, чи вільне наразі його серце, актор не став. Однак він зазначив, що вірить: його серце здатне на нове кохання, і він обов’язково знайде людину, з якою побудує міцні стосунки в майбутньому.

"Я сподіваюся, що так. Щастя - це твоє особисте. Я не хочу говорити категорично. Якщо буде настрій, то так. Це ж моє життя", - додав артист.

Що відомо про особисте життя Ахтема Сеітаблаєва

Ахтем Сеітаблаєв був двічі одружений. Від першої коханої у нього є троє дітей - старша донька Назли у січні 2023-го народила первістка, зробивши свого знаменитого батька дідусем.

Друга дружина актора - кінопродюсерка Іванна Дядюра, з якою він працював над своїми картинами. У цьому шлюбі народилася дочка Софіє. Подружжя розлучилося у 2021 році після 10 років спільного життя.

З Мар’яною Боцвинюк Сеітаблаєв вперше з'явився на публіці у червні 2023 року на допрем'єрному показі фільму "Рашизм. Історія хвороби". Подробиць знайомства актор не розкривав, лише стримано коментував, що радий новим стосункам.

Ахтем Сеітаблаєв з екс-обраницею (фото: instagram.com/seitablaiev)