Агенты ЦРУ и КГБ: в России снимают свой сериал "Чернобыль"

Сериал о трагедии на Чернобыльской атомной станции, который был снят телеканалом HBO, получил самые высокие оценки в истории рейтинга IMDB и даже затмил сериал "Игра престолов".

Однако в России американский мини-сериал восприняли неоднозначно и многие эпизоды были раскритикованы в российских СМИ.

Выяснилось, что телеканал НТВ на данный момент работает над своей версией о трагедии на Чернобыльской АЭС. Работа над ним началась еще в 2014 году, но до сих пор не закончена, так как были проблемы с финансированием.

Информации о российском сериале немного и в сети можно найти только один трейлер, который состоит, по словам создателей, из настоящих кадров сериала. Выход на экраны запланирован в 2019 году.

Кадр из российского сериала "Чернобыль" (НТВ)

Российский вариант задуман как многосерийный художественный фильм и это будет первый сериал, который восстановит полную хронологию событий на ЧАЭС.

По сюжету, в российской версии действие начинается за несколько месяцев до аварии и будет показан период, когда произошел взрыв, а также несколько месяцев после. В центре повествования окажется сотрудник ЦРУ Альберт Ленц, а главным героем станет подполковник военной контрразведки Андрей Николаев. Он будет пытаться остановить агента ЦРУ предотвратить взрыв на ЧАЭС.

"Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе, проявляемом иностранными спецслужбами к Чернобыльской атомной электростанции", - цитата из описания российского сериала "Чернобыль".

Кадр из российского сериала "Чернобыль" (НТВ)

Также создатели утверждают, что покажут в сериале правду и именно то, что произошло на ЧАЭС на самом деле.

В сериале запланировано 12 серий и режиссером выступил Алексей Мурадов, который ранее снял несколько сериалов о Второй мировой войне. Главную роль подполковника Андрея Николаева исполнил актер Игорь Петренко. Его отец был одним из ликвидаторов аварии на ЧАЭС и Петренко смог выяснить у него некоторые важные детали. Съемки провели в основном в Белоруссии.

Кадр из российского сериала "Чернобыль" (НТВ)

Российский Минкульт выделил на съемки субсидию - 30 миллионов рублей и первый просмотр был запланирован еще на конец 2016 года, но авторам пришлось долго искать инвестора и поэтому выход сериала перенесли на апрель 2019 года, но по состоянию на начало июня, его пока чиновникам так и не показали.

Кадр из российского сериала "Чернобыль" (НТВ)

В социальных сетях уже отреагировали на сюжет нового сериала и раскритиковали то, что вся история вертится вокруг ЦРУ и КГБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сериале "Чернобыль" обнаружили возмутительный киноляп.

А также рассказывали о том, что американский сериал "Чернобыль" оказался в центре скандала.