У Африці з'явився розлом, який може створити новий океан - що кажуть вчені

На нашій планеті зароджується щось нове - і це не перебільшення. Вчені зафіксували розлом, який стрімко розширюється і може призвести до появи нового океану. Що це за явище, де воно відбувається і чому геологи б'ють на сполох?

Де відбувається дуже швидкий розлом, який утворить новий океан та як це вплине та інші території Землі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Bild.

Що відомо про розлом в Африці

Вчені виявили, що Африка розколюється на дві частини через швидкий рух тектонічних плит. Йдеться про Східноафриканський розлом, який простягається вже на 3200 кілометрів. Процес розколювання почався 30 мільйонів років тому, але зараз він почав пришвидшуватися і це може спричинити появу зовсім нового океану на карті Землі.

Перші ознаки пришвидшення розколу були зафіксовані у 2005 році, коли в ефіопській пустелі утворилася тріщина, довжина якої перевищила 50 кілометрів.

У 2018 році з'явився новий розлом - тепер вже у Кенії. І цей процес, за словами геологів, пов'язаний з потужним мантійним плюмом - гарячим потоком магми під земною корою. Він викликає вулканічну активність не тільки в Африці, але й у таких місцях, як Єллоустоун в США.

Африканська плита почала розламуватися зі східного боку і зараз там утворюється нова тектонічна плита, яку назвали Сомалійською.

Як швидко утвориться новий океан

Швидкість розширення тріщини зараз становить від 0,8 до 2,5 сантиметрів на рік, і цей процес може прискорюватися через часті землетруси.

В результаті такі регіони, як Сомалі, Ефіопія, Танзанія та частина Кенії можуть відокремитися від континенту, утворивши новий острів біля африканського узбережжя. Замбія та Уганда, які зараз не мають виходу до моря, отримають своє узбережжя. Де з'явиться новий океан (скриншот)

І це призведе до утворення нового океану, який розділить Африку на дві частини, що значно змінить політичну та економічну карту регіону.

"Ми скоротили часові рамки приблизно до мільйона років. Можливо, навіть наполовину. Велика сейсмічна подія, така як землетрус, може прискорити цей процес, хоча точно передбачити такі події проблематично", - розповіла геолог з Університету Тулейна в Новому Орлеані Синтія Ебінгер.

Як розлом та океан вплинуть на регіон

Такі геологічні зміни впливатимуть і на ландшафт Африки, бо почне змінюватися не тільки природа, а й клімат. А політичні та економічні наслідки цього процесу можуть бути просто вражаючими, бо з'являться нові океанічні шляхи, нові території, зміниться увесь вектор міжнародної торгівлі.

Зараз вчені прогнозують, що кардинальні зміни стануться протягом одного мільйону років або трохи швидше. Але як буде поводитися розлом і наскільки швидко буде відбуватися розширення тріщини - поки що прогнозувати важко. Розрахунки зроблені, виходячи з даних, які є зараз.

Зміни теж стануться не за один день чи рік, вони триватимуть багато років, але це може кардинально змінити не тільки фізичну карту, але й геополітичну ситуацію у цьому регіоні. Також трансформації зазнають культурна та політична ситуація в Африці.