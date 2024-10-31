Афіша листопада: найцікавіші концерти, вистави і фестивалі в Україні

Вистава "Один на Один": нові герої та глибокі сенси на київській сцені

3 листопада в Центрі культури та мистецтв КПІ відбудеться другий показ танцювальної вистави "Один на Один". Після успішної прем’єри, яка отримала схвальні відгуки, команда підготувала оновлену версію, яка ще глибше дослідить теми вибору та внутрішньої боротьби. Перед початком вистави відбудеться благодійний аукціон, кошти з якого підуть на підтримку Збройних Сил України.

У новій версії вистави з'являться додаткові персонажі, а драматичні історії на сцені стануть ще більш насиченими. Символічні герої у капелюхах, що уособлюють суспільство, підкреслюватимуть вплив зовнішніх обставин на особисті рішення кожного. Хореографія постановки дозволяє через кожен рух відчути конфлікти героїв і показати, як наші вибори можуть змінити життя.

Коли: 3 листопада, 18:00

Де: Київ, ЦКМ КПІ ім. І. Сікорського (Берестейський проспект, 37)

Квитки: 399-1399 гривень.

Афіша вистави "Один на Один"

DOROFEEVA з туром Україною: підтримай українську музику та ЗСУ

Цієї осені популярна співачка DOROFEEVA вирушила у концертний тур містами України з улюбленими хітами "Щоб не було", "вотсап", "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "А я все плакала" та іншими. У листопаді вона відвідає Тернопіль, Миколаїв, Одесу, Львів та Кривий Ріг. Фінальною точкою туру стане Київ.

У кожному з міст фанатам Наді пропонують унікальну можливість - придбати квитки на благодійну ініціативу Meet & Greet. Це шанс відвідати закритий саундчек, зустрітися з артисткою та її командою, зробити фото та отримати автограф. Усі кошти з продажу Meet & Greet квитків підуть на підтримку ЗСУ.

Коли: 1, 2, 6, 7, 8, 22 листопада

Квитки: від 790 гривень.

Афіша концертів Дорофєєвої у листопаді

"Чорний Квадрат" у листопаді: вечори гумору в Caribbean Club

Театр "Чорний Квадрат" повертається на сцену Caribbean Club з новими порціями позитиву. Цей незалежний театр, який почав свій творчий шлях у 1991 році, вже більше десяти років радує глядачів своїми виставами, які допомагають розслабитися та отримати заряд гарного настрою.

У листопаді заплановано вісім комедійних постановок, які порушують як побутові, так і більш особисті теми. Серед них: "Медовий місяць", "Роздягайся - будемо… говорити!", "Закохані танцюють у ліжку", "Кава похапцем або сніданок в наручниках" та інші. Усі вистави виконуються українською мовою, щосереди та щосуботи.

Коли: 2, 6, 9, 13, 16, 20, 27, 30 листопада, 15:00 або 18:30

Де: Київ, Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Квитки: 350-690 гривен.

Концертний тур JAMALA: музика для своїх

JAMALA виступить у шести українських містах із програмою "Свої" - це її перший концертний тур містами України з початку повномасштабного вторгнення.

За два роки JAMALA активно виступала за кордоном, доносячи історії української боротьби світові та залучаючи іноземців до підтримки України. Тепер вона прагне обійняти піснями своїх слухачів удома. На концертах прозвучать її найвідоміші хіти, як-от "Шлях додому", "1944", "Крила", а також нові композиції "Мій брате", "Люблю" та інші.

"Я скучила за своїми слухачами, за їхньою щирістю та непідробними емоціями на концертах. Хочу підтримати, надихнути й поділитися з вами своєю енергетикою", - коментує співачка.

Коли: 27, 28, 30 листопада

Квитки: від 490 гривень.

Афіша концертів Джамали в листопаді

Фоторепортажі про війну, екологічні кризи та події року: виставка World Press Photo 2024 у Довженко-Центрі

До 17 листопада в Музеї кіно Довженко-Центру триватиме виставка World Press Photo 2024. У Києві представлено 129 фотографій-переможців з усього світу, що відображають глобальні теми року: війни, протести, міграційну та кліматичну кризи.

Серед робіт - проект Юлії Кочетової "Війна це особисте", який здобув перемогу у категорії "Відкритий формат". Також експонується репортаж німецької фотографки Йоганни Марії Фріц про руйнування Каховської ГЕС, що переміг у категорії "Історії". В Україні виставку World Press Photo показуватимуть вдруге.

Коли: до 17 листопада

Де: Київ, Музей кіно Довженко-Центру (вул. Васильківська, 1)

Квитки: 100 гривень.

Стендап-тур Фелікса Редьки: "Цирк на дроті"

Відомий стендап-комік Фелікс Редька їде в тур Україною зі своєю новою програмою "Цирк на дроті". Вона присвячена складному сьогоденню, де гумор стає способом пережити нестабільність.

Сумський комік, який здобув популярність завдяки "Стендапу в бомбосховищі", образу "народного мера" Анатолія Почечуна, подкасту "Комік плюс Історик" та відомим дискусіям з Іриною Фаріон, поділиться з українцями своїм гострим та безкомпромісним гумором. Фелікс відвідає 23 міста і зафіналить тур концертом у столиці.

Коли: 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 листопада

Квитки: від 290 гривень.

Афіша концертів Фелікса Редьки

Концерт Паліндрома та Ship Her Son у Дрогобичі

Днями у Дрогобичі відкривається новий музичний простір Bigme, що обіцяє стати місцем зустрічі для шанувальників музики та творчих ініціатив. Співзасновник закладу Олександр Сердюк ще давно пообіцяв, що на відкритті виступатимуть Паліндром та Ship Her Son - і обіцянка виконана!

Цей вечір стане нагодою не тільки насолодитися якісною музикою, а й підтримати ЗСУ, адже зібрані кошти будуть передані на військові потреби. Захід розпочнеться о 18:30, і квитків лише 60.

Коли: 3 листопада, 18:30

Де: Дрогобич, клуб Bigme (вул. Грушевського, 148Б)

Квитки: від 300 гривень.

Книжковий фестиваль "ФУНДАМЕНТ: ІСТОРІЇ ПРО КУЛЬТУРУ" - новий формат події для поціновувачів культури

14 листопада в "Українському домі" відкриється книжковий фестиваль "ФУНДАМЕНТ: ІСТОРІЇ ПРО КУЛЬТУРУ", присвячений виданням про культуру. Цей захід збере найбільший масив нонфікшн літератури, присвяченої візуальним і пластичним мистецтвам, театру, кіно, урбаністиці, музиці, а також виданням з філософії, гуманітарних наук та візуальним альбомам.

Фестиваль відбудеться в атріумі "Українського Дому", який перетворять на стилізовану артінсталяцію, що нагадуватиме сучасну книгозбірню. Відвідувачі потраплять не на звичайний ярмарок, а в атмосферний простір, присвячений культурним виданням. Головний акцент фестивалю - модернізм як ключове культурне явище, що вплинуло на формування української ідентичності, особливо в умовах сучасної війни.

Коли: 14 листопада, 18:00 - 17 листопада, 19:00

Де: Київ, Національний центр "Український дім" (вул. Хрещатик, 2)

Квитки: безкоштовно.

Оля Полякова: "Все буде добре"

"Усі пісні 100% українською. Обіцяю, що ви будете здивовані! Також ви почуєте треки з мого нового альбому, який я презентую зовсім скоро", - коментує концерт співачка.

Програма різноманітна: і лірична, і патріотична, пронизана темою війни та щемливими кадрами з фронту, особистими історіями українських захисників, що стали невід'ємною частиною багатьох номерів. Також особливе місце відведено старим хітам, які перекладені українською. А деякі з них навіть набули абсолютно нового змісту, такі як: "Номер один" або "Рай на землі".

Де: Дніпро, Дніпровський академічний театр опери та балету

Коли: 25 листопада

Квитки: від 1390 гривень.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

LATEXFAUNA у всеукраїнському турі: музика, що спокушає

Цієї осені LATEXFAUNA вирушає у всеукраїнський тур, аби подарувати своїм шанувальникам справжнє музичне свято. Гурт відвідає Полтаву, Дніпро, Вінницю, Житомир, Рівне, Львів та Ужгород.

Королі української інді-сцени підготували спеціальну програму, яка включатиме найулюбленіші хіти - "Лайм", "Баунті", "Черкащина", "Масандра" та інші композиції, що давно полюбилися слухачам. Крім того, фанати зможуть першими почути нові треки, які стануть частиною концертної програми. Частина коштів від продажу квитків піде на підтримку ЗСУ.

Коли: 15, 16, 21, 22, 28, 29, 30 листопада

Квитки: від 550 гривень.

Вечір кабаре у Києві: вар’єте "Рояль" на сцені Caribbean Club

Вар’єте "Рояль" - це унікальний вечірній формат для дорослих, що поєднує шоу та вишукану вечерю. У головній ролі - зіркова вокалістка Lida Lee, а на гостей чекають не лише музичні номери, але й відмінна кухня у затишній атмосфері. У вартість квитка входить відвідування шоу та напій на вибір - пляшка просеко чи вина на двох.

Традиційно частина прибутку від шоу передається на підтримку Збройних Сил України.

Коли: 15 та 29 листопада, 19:00

Де: Київ, Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

Квитки: 940-1940 гривень.

PARFENIUK у Києві: перший столичний перформанс артиста

PARFENIUK - амбітний і талановитий selfmade-артист, якому підкорюються топ-чарти радіостанцій та стрімінгових платформ. Його хіти - "Провела екскурсію", "Відриваючись", "Долоні", "Забий", "На даху", "Температура", "Поряд", "Мала".

Крутий хітмейкер виконає свої головні хіти, а також презентує пісні в дуеті з KOLA та Wellboy.

Коли: 16 листопада

Де: Київ, ORIGIN STAGE (вул. Шота Руставелі, 16А)

Квитки: 690 гривень.

"Мій Івасюк": вечір легендарних хітів

Концерт у виконанні джазового квінтету The Impressions Jazz Quintet подарує вам можливість послухати джазові інтерпретації композицій, що увійшли до Золотої скарбниці української естрадної пісні: "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори" та інші.

Де: Жовтневий палац, Київ (Алея Героїв Небесної Сотні, 1)

Коли: 23 листопада о 18:00

Квитки: від 299 гривень.