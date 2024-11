Аффлек назвав Лопес приголомшливою: як на це відреагувала зірка

Актор вирішив перервати мовчання щодо своєї дружини, і зробив це досить несподівано, похваливши її акторську майстерність в їхньому новому спільному проєкті "Нестримні".

Він пішов на такий крок, щоб зберегти повагу до Лопес після їхнього розставання.

"Бен хоче, щоб "Нескорений" став великим хітом і щоб Джей Ло отримала за нього стільки похвали, скільки заслуговує. Він не хоче, щоб їхні стосунки псували розмови навколо фільму та її гри. Фільм має вистояти сам по собі. Бен знає, що його запитуватимуть про Джен під час виступів у ЗМІ. Він непохитний у тому, щоб усе було дуже ввічливо. Він щиро вірить, що вона відмінно зіграла. Бен - режисер і володар "Оскара", тому він знає, коли щось працює, і завжди думав, що Джей Ло буде неймовірною", - поділилося джерело видання Daily Mail.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: Getty Images)

При цьому Бен більше не планує гучних висловлювань про без п'яти хвилин колишню дружину.

"У Бена, очевидно, багато невирішених питань з Джей Ло, але він пишається її грою. Він також знає, наскільки вагомі його коментарі, і якщо Бен каже, що його колишня дружина хороша у фільмі, значить, вона справді хороша, і люди підуть дивитися. Це перше й останнє, що він сказав про неї після їхнього розставання", - підсумував інсайдер.

Поп-діва знайшла сили відповісти своєму колишньому. Нещодавно, під час публічного виходу, вона зробила Бену м'який комплімент, хоча обережно уникнула виділення його серед інших.

"Я б описала весь акторський склад і всіх за лаштунками як вражаючі та чудові", - висловилася вона.

Jennifer Lopez was asked about Ben Affleck’s Producing & this was her response pic.twitter.com/aYhzPR4PAt