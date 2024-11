Аффлек назвал Лопес потрясающей: как на это отреагировала звезда

Актер решил прервать молчание в отношении своей жены, и сделал это довольно неожиданно, похвалив ее актерское мастерство в их новом совместном проекте "Неудержимые".

Он пошел на такой шаг, чтобы сохранить уважение к Лопес после их расставания.

"Бен хочет, чтобы "Неудержимый" стал большим хитом и чтобы Джей Ло получила за него столько похвалы, сколько заслуживает. Он не хочет, чтобы их отношения портили разговоры вокруг фильма и ее игры. Фильм должен выстоять сам по себе. Бен знает, что его будут спрашивать о Джен во время выступлений в СМИ. Он непреклонен в том, чтобы все было очень вежливо. Он искренне верит, что она отлично сыграла. Бен - режиссер и обладатель "Оскара", поэтому он знает, когда что-то работает, и всегда думал, что Джей Ло будет невероятной", - поделился источник издания Daily Mail.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

При этом Бен больше не планирует громких высказываний о без пяти минут бывшей жене.

"У Бена, очевидно, много нерешенных вопросов с Джей Ло, но он гордится ее игрой. Он также знает, насколько весомы его комментарии, и если Бен говорит, что его бывшая жена хороша в фильме, значит, она действительно хороша, и люди пойдут смотреть. Это первое и последнее, что он сказал о ней после их расставания", - подытожил инсайдер.

Поп-дива нашла силы ответить своему бывшему. Недавно, во время публичного выхода она сделала Бену мягкий комплимент, хотя осторожно избежала выделения его среди других.

"Я бы описала весь актерский состав и всех за кулисами как впечатляющие и замечательные", - сказала она.

Jennifer Lopez был определён о Ben Affleck's Producing & this was her response pic.twitter.com/aYhzPR4PAt — JLo Updates (@lopez_updates) November 6, 2024