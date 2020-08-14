Аферисты придумали новый вид мошенничества: не связывайтесь с микрокредитами

Нацбанк дал советы украинцам по микрокредитам (Фото: РБК-Украина)

В Нацбанке рассказали главные правила для украинцев, которые помогут не попасть в неприятности с микрозаймами

Мошенники в Украине используют много разных способов, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Одним из таких способов является оформление микрокредитов.

В Национально Банке Украины предупредили украинцев о том, что связываться с компаниями, которые выдают быстрые кредиты или микрозаймы – очень опасно. Об этом говорится в сообщении регулятора на странице в Facebook.

"Кредиты под 0% за 10 минут", "Кредиты без справки о доходах", "Кредиты заемщикам с плохой кредитной историей". Такая реклама звучит заманчиво. Но есть риск, что вы купите кареты, которая в полночь превратится в тыкву", - сообщают специалисты Нацбанка.

Они назвали три главные правила при оформлении микрокредитов, которые помогут избежать неприятностей.

Правило первое. Обращайте внимание, что ставка 0% или 0,01% по микрокредиту может действовать только во время льготного периода, например, всего 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы, а там могут прятаться 100%, 700% и даже 1700% годовых.

Правило второе. Обращайте внимание, что небанковские финансовые организации указывают ставку по кредиту 1-2%. Это выглядит привлекательно, но это ставка за один день. Клиент видит, что ежедневный платеж составляет 10-20 гривен и он может не переживать за просрочку. Однако после несвоевременной оплаты срабатывают штрафы, комиссии и насчитывается пеня.

Правило третье. Сразу разберитесь с графиком погашения кредита и штрафами в случае просрочки. Именно штрафы могут увеличить ваш долг в разы. Некоторые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. И к этому добавляется штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, как мошенники кидают на деньги одиноких украинцев.

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