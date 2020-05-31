Аферисты придумали новую схему мошенничества из СИЗО: раскрыты детали

В Украине активизировались мошенники. Аферисты организовали колл-центр прямо в следственном изоляторе. Заключенные имели техническую поддержку и были изначально обучены обманывать продавцов в интернете и их покупателей.

Одной из обманутых клиенток оказалась Катерина Кобельник. Ей удалось выйти на преступную группу после попытки купить планшет через сайт онлайн-объявлений. Об этом сообщает ТСН.

"Пришло сообщение в тот чат, куда с 2017 года приходили все сообщения OLX. У меня такого никогда не было, чтобы в чат банка, например, куда постоянно приходят сообщения, приходили такие смс-ки. И как только деньги пошли, через несколько секунд зашли в свой кабинет и увидели, что никакая покупка там не появилась", - рассказывает Екатерина.

Через время этот самый планшет вновь появился на сайте. Екатерина связалась с мошенником в чате, в котором он без малейших угрызений совести согласился рассказать о том, как работает. Он сообщил, что отправить смс-сообщение может под логотипом любого бренда.

"Я также могу на почту отправить от OLX. На телефон также с любым именем позвонить. Специальные сервисы есть в интернете. Они закрываются постоянно, но новые появляются. Копейки, центов 10. На почту бесплатно", - рассказывает преступник.

Представители компании OLX, утверждают что переговоры с операторами мобильных сетей ведутся уже давно и те ежедневно удаляют более тысячи аккаунтов кибер-преступников. Но, несмотря на это, каждый день около 25 клиентов попадаются на крючек мошенников. По мнению экспертов данная мошенническая схема изначально появилась в России, откуда и перекочевала к нам.

"Ноги из России, однако конкретного производителя этого софта мы не знаем. Набираются группы таких работников. Далее их учат, как надо общаться с жертвой, какими системами пользоваться. Даже делают часть работы за них. Их дело - только разместить объявление и получить возможность отправить жертве ссылку", - объясняет руководитель отдела аналитики и стратегии OLX Виктор Нобиус.

Со слов потерпевшей, работники псевдо колл-центра работали прямо из одного СИЗО на територии Украины. Дело получило огласку только после размещения информации в социальных сетях, а метериалы были переданы кибер-полиции.

Аферисты в Украине - новая схема обмана

Напомним, что аферисты придумали новую схему обмана.

Мы писали, что в Украине разоблачили суперхакера, который провернул аферу века с данными.