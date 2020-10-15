Аферистки "сняли порчу" с украинки почти за миллион: полиция просит о помощи

Мошенницы обманули пожилую украинку и похитили все деньги и ювелирные изделия на общую сумму почти миллион гривен. Две женщины неславянской внешности сначала напугали 79-летнюю бабушку смертельной порчей, а потом предложили провести специальный "ритуал" для снятия сглаза.

Инцидент произошел в городе Южноукраинск еще в конце сентября, а на днях аферисток задержали уже в Мариуполе. Об этом 15 октября передали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что злоумышленницам 33 и 63 года. Они могли промышлять в разных городах, и жертв мошенниц может быть несколько. Правоохранители показали фото двух подозреваемых и обратились к гражданам с просьбой сообщить в полицию, если также были обмануты ими, но по каким-то причинам не проинформировали о совершении преступления.

Дело в том, что полицейские будут проверять задержанных на причастность к совершению около сотни аналогичных преступлений на территории Украины.

Мошенницы воровали деньги у доверчивых граждан, обещая "снять порчу" (фото: mk.npu.gov.ua)

Как выяснилось, 29 сентября в Южноукраинске аферистки подошли на улице к бабушке возле магазина и заявили, что обладают сверхспособностями. Они заверили пенсионерку, что видят на ней смертельную порчу, но могут избавить от проклятия. Для этого "целительницам" потребуются все деньги и драгоценности женщины - мол, они собирают весь негатив.

Доверчивая бабушка привела аферисток к себе домой, собрала золотые украшения и деньги (1 тысячу евро, 2 тысячи долларов, 650 тысяч рублей) на общую сумму почти в 950 тысяч гривен, и отдала злоумышленницам для "ритуала". Собрав все это богатство, мошенницы просто скрылись.

Через некоторое время правоохранители установили местонахождение злоумышленниц и их водителя. Обе женщины - жительницы Мариуполя, а старшая из них уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В Мариуполе задержали наглых мошенниц, которые обманывали граждан и воровали деньги (фото: mk.npu.gov.ua)

Задержали фигурантов 12 октября в Мариуполе, и при обыске обнаружили и изъяли денежные средства и ряд ювелирных изделий.

Мошенниц доставили в Николаевскую область, где суд изберет им меру пресечения.

Видео: Аферистки воровали деньги у украинок, обещая "снять порчу"

Ранее мы писали о том, что в Черновцах украинка отдала циничной мошеннице почти полмиллиона, чтобы спасти сына от смерти.

Напомним также, что недавно в Киеве поймали наглого мошенника, который устроил бизнес на COVID-19.