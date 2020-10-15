Аферистки "зняли пристріт" з українки майже за мільйон: поліція просить про допомогу

Шахрайки обдурили літню українку і викрали гроші та ювелірні вироби на загальну суму майже мільйон гривень. Дві жінки неслов'янської зовнішності спочатку налякали 79-річну бабусю смертельним пристрітом, а потім запропонували провести спеціальний "ритуал" для його зняття.

Інцидент стався в місті Южноукраїнськ ще наприкінці вересня, а на днях аферисток затримали вже в Маріуполі. Про це 15 жовтня передали у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Повідомляється, що зловмисницям 33 і 63 роки. Вони могли промишляти в різних містах, і жертв шахрайок може бути кілька. Правоохоронці показали фото двох підозрюваних і звернулися до громадян з проханням повідомити поліції, якщо також були обмануті ними, але з якихось причин не поінформували про вчинення злочину.

Річ у тому, що поліцейські будуть перевіряти затриманих на причетність до скоєння близько сотні аналогічних злочинів на території України.

Шахрайки крали гроші у довірливих громадян, пообіцявши "зняти пристріт" (фото: mk.npu.gov.ua)

Як з'ясувалося, 29 вересня в Южноукраїнську аферистки підійшли на вулиці до бабусі біля магазину і заявили, що володіють надздібностями. Вони запевнили пенсіонерку, що бачать на ній смертельну порчу, але можуть позбавити від прокляття. Для цього "цілителькам" потрібні всі гроші та коштовності жінки - мовляв, вони збирають весь негатив.

Довірлива бабуся привела аферисток до себе додому, зібрала золоті прикраси і гроші (1 тисячу євро, 2 тисячі доларів, 650 тисяч рублів) на загальну суму майже 950 тисяч гривень, і віддала зловмисницям для "ритуалу". Зібравши все це багатство, шахрайки просто зникли.

Через деякий час правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисниць та їх водія. Обидві жінки - мешканки Маріуполя, а старша з них вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів.

У Маріуполі затримали зухвалих шахрайок, котрі обдурювали громадян та крали гроші (фото: mk.npu.gov.ua)

Затримали фігурантів 12 жовтня в Маріуполі, і при обшуку виявили та вилучили грошові кошти та ряд ювелірних виробів.

Шахрайок доставили до Миколаївської області, де суд обере їм запобіжний захід.

Відео: Аферистки крали гроші в українок, пообіцявши "зняти пристріт"

Раніше ми писали про те, що в Чернівцях українка віддала цинічній шахрайці майже півмільйона, щоб врятувати сина від смерті.

Нагадаємо також, що нещодавно у Києві зловили нахабного шахрая, який влаштував бізнес на COVID-19.