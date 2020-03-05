Афера на миллион долларов: украинка из Конотопа обдурила французского летчика

Молодая украинка из города Конотоп уже два года судится со своим бывшим мужем за алименты и имущество. 14 лет назад Светлана познакомилась с богатым французским летчиком Лораном Курзе. Между ними вспыхнули чувства, и девушка очень быстро забеременела.

Ради любимой и будущего ребенка Лоран Курзе был готов на все. Он засыпал ее дорогими подарками, купил ей сначала один автомобиль, потом второй.

"Я ей подарил Пежо-307, новый, я тогда заплатил 17 тысяч долларов. Плюс она у меня попросила шубу. Я ей сказал: буду платить тебе 1000 евро в месяц, не хочу через банк. Вона сказала: это мало", - рассказал Лоран.

Он отметил, что на момент знакомства Светлана жила в жутких условиях и бедности – у нее совершенно не было денег, а в ее доме не было даже воды. А после рождения ребенка, Светлана захотела сменить Пежо на Мерседес, а потом и вовсе потребовала Порш Кайен и поездки в Куршавель.

Влюбленный Лоран Курзе старался во всем угодить своей женщине и даже обустроил семейное гнездышко – он построил огромный особняк в поселке Гнидин, недалеко от столицы. Однако записать недвижимость на своей имя он не смог, так как по закону иностранец не имеет права быть собственником земли в Украине. Поэтому и особняк в 600 квадратных метров и землю он записал на Светлану.

А через шесть лет сказка закончилась, и Лоран сообщил Светлане, что он банкрот. Через два месяца она от него ушла. Имущество бывшая пара делит до сих пор. Доказать, что дом полностью построен за его деньги, Лоран так и не смог. Выяснилось, что бывшая возлюбленная успела приватизировать и дом, и землю на себя еще ранее, пока Лоран был в командировках.

Он проиграл уже два дела и после того, как судья снова решил в пользу Светланы, она тут же продала имущество своему новому сожителю. Дома в этой местности стоит в среднем около одного миллиона долларов, но Светлана попросила за свой всего 120 тысяч долларов.

Кроме того, женщина выставила иск по алиментам, который был удовлетворен только частично. Светлана пожаловалась, что Лоран совершенно не дает деньги на содержание ребенка.

Уже два года пара ждет очередное заседание суда, на котором должны поставить окончательную точку в разделе имущества. Но на данный момент дата рассмотрения дела даже не назначена.

Украинка из Конотопа обдурила французского богача на один миллион долларов