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Аеророзвідники батальйону "Свобода" подякували Кличку за допомогу

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Понеділок 17 липня 2023 14:43
Аеророзвідники батальйону "Свобода" подякували Кличку за допомогу Аеророзвідники батальйону "Свобода" подякували Кличку за допомогу (фото: facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Бійці аеророзвідки батальйону ”Свобода” висловили подяку меру Києва Віталію Кличку за системну допомогу. Зокрема, мова йде про дрони, каски, тепловізори та приціли, радіостанції та гарнітури, старлінки та інше необхідне обладнання.

Про це повідомляє батальйон "Свобода" у Facebook.

"Сьогодні наші батальйони "Свобода" висловлюють свою щиру подяку Київському міському голові, Віталію Кличко, за системну допомогу від початку повномасштабного вторгнення і донині. Це дрони, якісні каски, тепловізори та приціли, радіостанції та гарнітури, старлінки та інше необхідне обладнання", - зазначають бійці батальйону.

Окремо бійці аеророзвідки відзначають важливість наданих дронів для ведення бойових дій.

"Ваша підтримка є складовою нашого результату у кількості знищених орків, у підбитій і спаленій техніці. Дрони які ви нам надали розвідують ворожі позиції та керують артилерією, десятки разів на день скидають гранати на голови оркам і все це можливо завдяки вашій підтримці. Більше дронів-менше орків", - наголошують бійці.

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Збройні сили України Віталий Кличко