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Аэроразведчики батальона "Свобода" поблагодарили Кличко за помощь

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Понедельник 17 июля 2023 14:43
Аэроразведчики батальона "Свобода" поблагодарили Кличко за помощь Аэроразведчики батальона "Свобода" поблагодарили Кличко за помощь (фото: facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Бойцы аэроразведки батальона "Свобода" выразили благодарность мэру Киева Виталию Кличко за системную помощь. В частности, речь идет о дронах, касках, тепловизорах и прицелах, радиостанциях и гарнитурах, старлинках и другом необходимом оборудовании.

Об этом сообщает батальон "Свобода" в Facebook.

"Сегодня наши батальоны "Свобода" выражают свою искреннюю благодарность Киевскому городскому голове, Виталию Кличко, за системную помощь с начала полномасштабного вторжения и по сей день. Это дроны, качественные каски, тепловизоры и прицелы, радиостанции и гарнитуры, старлинки и другое необходимое отмечают бойцы батальона.

Отдельно бойцы аэроразведки отмечают важность предоставленных дронов для ведения боевых действий.

"Ваша поддержка является составной частью нашего результата в количестве уничтоженных орков, в подбитой и сожженной технике. Дроны, которые вы нам предоставили, разведывают вражеские позиции и руководят артиллерией, десятки раз в день сбрасывают гранаты на головы оркам и все это возможно благодаря вашей поддержке. Больше дронов - меньше орков", - отмечают бойцы.

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Вооруженные силы Украины Виталий Кличко