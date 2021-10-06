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В аэропорту "Борисполь" сняли одно важное ограничение карантина: теперь можно это делать

Автор: Людмила Жукова

В аэропорту "Борисполь" сняли одно из карантинных ограничений - запрет курения в специальных комнатах. Ранее люди жаловались, что комнаты для курения были закрыты.

Об этом сообщает "Сегодня".

Ранее из-за карантина были закрыты все комнаты для курения в аэропорту. Под запретом были даже электронные сигареты.

Курильщики очень негодовали по поводу этого правила и говорили, мол, во многих аэропортах других стан такие жесткие меры не принимались.

Сейчас, как сообщили изданию в пресс-службе аэропорта "Борисполь", все комнаты для курения возобновили свою работу. Курильщики могут ими воспользоваться.

Где разрешено курить в аэропорту:

  • Эстакада, вход в терминал D. Обустроены места для курения на эстакаде с обеих сторон терминала.
  • Привокзальная площадь - место встречи пассажиров, которые прилетели. С обеих сторон терминала оборудованы места для курения.
  • Летняя терраса бизнес-зала для пассажиров рейсов международного направления (терминал D, четвертый этаж).
  • Комнаты для курения, которые расположены в режимной зоне.

Как мы ранее писали, в столичном аэропорту "Борисполь" закрывается пункт вакцинации от коронавируса.

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Борисполь