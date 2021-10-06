В аеропорту "Бориспіль" зняли одне важливе обмеження карантину: тепер можна це робити

В аеропорту "Бориспіль" зняли одне з карантинних обмежень - заборону куріння в спеціальних кімнатах. Раніше люди скаржилися, що кімнати для куріння були закриті.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Раніше через карантин були закриті всі кімнати для куріння в аеропорту. Під забороною були навіть електронні сигарети.

Курці дуже обурювалися з приводу цього правила і говорили, мовляв, у багатьох аеропортах інших стан такі жорсткі заходи не приймалися.

Зараз, як повідомили виданню в прес-службі аеропорту "Бориспіль", всі кімнати для куріння відновили свою роботу. Курці можуть ними скористатися.

Де дозволено курити в аеропорту: