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В аеропорту "Бориспіль" зняли одне важливе обмеження карантину: тепер можна це робити

Автор: Людмила Жукова

В аеропорту "Бориспіль" зняли одне з карантинних обмежень - заборону куріння в спеціальних кімнатах. Раніше люди скаржилися, що кімнати для куріння були закриті.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Раніше через карантин були закриті всі кімнати для куріння в аеропорту. Під забороною були навіть електронні сигарети.

Курці дуже обурювалися з приводу цього правила і говорили, мовляв, у багатьох аеропортах інших стан такі жорсткі заходи не приймалися.

Зараз, як повідомили виданню в прес-службі аеропорту "Бориспіль", всі кімнати для куріння відновили свою роботу. Курці можуть ними скористатися.

Де дозволено курити в аеропорту:

  • Естакада, вхід в термінал D. Облаштовані місця для куріння на естакаді з обох сторін терміналу.
  • Привокзальна площа - місце зустрічі пасажирів, які прилетіли. З обох сторін терміналу обладнані місця для куріння.
  • Літня тераса бізнес-залу для пасажирів рейсів міжнародного напрямку (термінал D, четвертий поверх).
  • Кімнати для куріння, які розташовані в режимній зоні.

Як ми раніше писали, у столичному аеропорту "Бориспіль" закривається пункт вакцинації від коронавірусу.

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Борисполь