В аеропорту "Бориспіль" зняли одне важливе обмеження карантину: тепер можна це робити

В аеропорту "Бориспіль" зняли одне з карантинних обмежень - заборону куріння в спеціальних кімнатах. Раніше люди скаржилися, що кімнати для куріння були закриті.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Раніше через карантин були закриті всі кімнати для куріння в аеропорту. Під забороною були навіть електронні сигарети.
Курці дуже обурювалися з приводу цього правила і говорили, мовляв, у багатьох аеропортах інших стан такі жорсткі заходи не приймалися.
Зараз, як повідомили виданню в прес-службі аеропорту "Бориспіль", всі кімнати для куріння відновили свою роботу. Курці можуть ними скористатися.
Як ми раніше писали, у столичному аеропорту "Бориспіль" закривається пункт вакцинації від коронавірусу.