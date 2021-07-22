В аэропорту Батуми из-за SkyUp застряли украинские туристы почти на сутки: начался бунт

Как сообщила Буракова, рейс на Харьков должен был вылететь 21 июля в 21:05 по киевскому времени. Когда пассажиры прошли контроль, они выстроились в очередь к стойке на посадку, но неожиданно работники аэропорта развернулись и ушли.

"На сайте Харьковского аэропорта мы увидели, что наш рейс прилетает на час позже, из этого мы поняли, что наш рейс задерживается", - рассказала пассажирка.

Ближе к часу ночи пассажирам выдали новые посадочные талоны и сообщили о неисправности самолета.

"Работница аэропорта сообщила, что за нами прилетит новый борт из Киева, что тот самолет должен быть самым новым в компании. Она заверила, что самолет вылетит около шести часов утра", - отметила Буракова.

Чтобы уставших людей поселили в гостиницу, пассажирам пришлось жаловаться и устроить настоящий бунт.

"Около четырех утра, когда мы увидели, что на табло Харьковского аэропорта снова изменилось время прибытия нашего рейса, начался небольшой "бунт", снова требовали отвести нас в гостиницу. Поспали мы три часа. За все время с девяти вечера нас покормили лишь один раз гамбургером", - рассказала жительница Харькова.

Однако новый борт за украинцами в Батуми так и не прилетел, и в Харьков им придется возвращаться тем же самолетом, который не вылетел вовремя из-за неисправности.

"Среди пассажиров много мам с детьми, которые спали в аэропорту на железных креслах. Специальной еды для малышей тоже не дали", - добавила Александра.

На сайте Харьковского аэропорта указано, что рейс из Батуми в Харьков должен прилететь сегодня в обед, в 14:25.

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