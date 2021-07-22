В аеропорту Батумі через SkyUp застрягли українські туристи майже на добу: почався бунт

Як повідомила Буракова, рейс на Харків повинен був вилетіти 21 липня о 21:05 21 за київським часом. Коли пасажири пройшли контроль, вони вишикувалися в чергу до стійки на посадку, але несподівано працівники аеропорту розвернулися і пішли.

"На сайті Харківського аеропорту ми побачили, що наш рейс прилітає на годину пізніше, з цього ми зрозуміли, що наш рейс затримується", - розповіла пасажирка.

Ближче до першої години ночі пасажирам видали нові посадкові талони та повідомили про несправність літака.

"Працівниця аеропорту повідомила, що за нами прилетить новий борт з Києва, що той літак повинен бути найновішим в компанії. Вона запевнила, що літак вилетить близько шостої години ранку", - зазначила Буракова.

Щоб втомлених людей поселили в готель, пасажирам довелося скаржитися і влаштувати справжній бунт.

"Близько четвертої ранку, коли ми побачили, що на табло Харківського аеропорту знову змінився час прибуття нашого рейсу, почався невеликий "бунт", знову вимагали відвести нас в готель. Поспали ми три години. За весь час з дев'ятої вечора нас погодували лише один раз гамбургером", - розповіла мешканка Харкова.

Однак новий борт за українцями в Батумі так і не прилетів, і до Харкова їм доведеться повертатися тим же літаком, який не вилетів вчасно через несправність.

"Серед пасажирів багато мам з дітьми, які спали в аеропорту на залізних кріслах. Спеціальної їжі для малюків теж не дали", - додала Олександра.

На сайті Харківського аеропорту зазначено, що рейс з Батумі до Харкова повинен прилетіти сьогодні в обід, о 14:25.

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