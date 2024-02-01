Адвокат розповів про обмеження нового законопроекту про мобілізацію: до чого бути готовим
До Верховної Ради подали законопроект, згідно з яким загальна мобілізація в Україні зовсім зміниться. Якщо депутати проголосують "за", а президент підпише законопроект, то нові правила набудуть чинності. Адвокат розповів, на що чекати українцям.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.
Що зміниться
За словами експерта, новий законопроєкт про мобілізацію практично нічим не відрізняється від старого.
Зокрема, доповнюють ч. 2 ст. 32 ЗУ "Про Національну поліцію" де уповноважують поліцейських у період дії воєнного стану вимагати в чоловіків від 18 до 60 років пред’явлення військово-облікового документа разом із документом, що посвідчує особу.
Адвокат зазначив, що в ч. 1 ст. 32 наведено шість підстав перевірки документів і ці норми були виключними і розширеному тлумаченню не підлягали. Однак, з’являється частина 2, де поліція може вимагати документи у чоловіків, не пояснюючи причину.
"То нащо потрібні попередні шість підстав? Викиньте їх на смітник. А, звісно, тепер ті шість підстав діятимуть тільки для жінок, а для чоловіків - лише одна - воєнний стан", - додав Роман Сімутін.
Такі ж повноваження на перевірку надають уповноваженим представникам ТЦК та прикордонникам, доповнюючи частину 6 ст. 22 ЗУ "Про мобілізацію". Громадяни будуть зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського.
Які обмеження
Якщо ви не виконали вимогу з’явитися до ТЦК або проігнорували повістку, відправлену поштою або в електронний кабінет, тоді подається заява до суду.
Протягом 15 днів щодо вас можуть застосувати одне з обмежень: у праві керування, виїзду за кордон та арешту рахунків. Якщо протягом 15 днів ви не оскаржили рішення суду до апеляції, то воно вступає у законну силу і діє, навіть якщо потім ви подали апеляцію.
Для цього вносять зміни до Кодексу адміністративного судочинства, який доповнюють ст. 283-2, де чітко прописують всі строки і порядок.
"Радує, що хоча б те, що ТЦК звертається до суду, а не як у попередньому варіанті закону - все вирішує на свій розсуд і настрій начальник ТЦК самостійно", - додав фахівець.
До основних обмежень законопроекту відносять:
- перетнути кордон без військового квитка буде неможливо
- знижують граничний вік мобілізації до 25 років
- керівників лікувальних закладів зобовʼяжуть повідомляти про чоловіків від 18 до 25 років, які перебувають на стаціонарі
"Знаєте, що тут позитивного? Відтепер повісток на блокпостах більше не буде. Схема спроститься й оптимізується: ти вийшов на вулицю, в тебе запитали військовий квиток, запакували та повезли. А ті, хто живе в режимі партизана і не виходять з будинків, невдовзі побачать у себе заблоковані рахунки", - заявив Сімутін.
Адвокат зазначив, що це тільки законопроєкт і в процесі розгляду в ньому можливі зміни. Ухвалення закону може затягнутися аж до березня.
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