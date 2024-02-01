Адвокат розповів про обмеження нового законопроекту про мобілізацію: до чого бути готовим

До Верховної Ради подали законопроект, згідно з яким загальна мобілізація в Україні зовсім зміниться. Якщо депутати проголосують "за", а президент підпише законопроект, то нові правила набудуть чинності. Адвокат розповів, на що чекати українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Що зміниться

За словами експерта, новий законопроєкт про мобілізацію практично нічим не відрізняється від старого.

Зокрема, доповнюють ч. 2 ст. 32 ЗУ "Про Національну поліцію" де уповноважують поліцейських у період дії воєнного стану вимагати в чоловіків від 18 до 60 років пред’явлення військово-облікового документа разом із документом, що посвідчує особу.

Адвокат зазначив, що в ч. 1 ст. 32 наведено шість підстав перевірки документів і ці норми були виключними і розширеному тлумаченню не підлягали. Однак, з’являється частина 2, де поліція може вимагати документи у чоловіків, не пояснюючи причину.

"То нащо потрібні попередні шість підстав? Викиньте їх на смітник. А, звісно, тепер ті шість підстав діятимуть тільки для жінок, а для чоловіків - лише одна - воєнний стан", - додав Роман Сімутін.

Такі ж повноваження на перевірку надають уповноваженим представникам ТЦК та прикордонникам, доповнюючи частину 6 ст. 22 ЗУ "Про мобілізацію". Громадяни будуть зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського.

Які обмеження

Якщо ви не виконали вимогу з’явитися до ТЦК або проігнорували повістку, відправлену поштою або в електронний кабінет, тоді подається заява до суду.

Протягом 15 днів щодо вас можуть застосувати одне з обмежень: у праві керування, виїзду за кордон та арешту рахунків. Якщо протягом 15 днів ви не оскаржили рішення суду до апеляції, то воно вступає у законну силу і діє, навіть якщо потім ви подали апеляцію.

Для цього вносять зміни до Кодексу адміністративного судочинства, який доповнюють ст. 283-2, де чітко прописують всі строки і порядок.

"Радує, що хоча б те, що ТЦК звертається до суду, а не як у попередньому варіанті закону - все вирішує на свій розсуд і настрій начальник ТЦК самостійно", - додав фахівець.

До основних обмежень законопроекту відносять:

перетнути кордон без військового квитка буде неможливо

знижують граничний вік мобілізації до 25 років

керівників лікувальних закладів зобовʼяжуть повідомляти про чоловіків від 18 до 25 років, які перебувають на стаціонарі

"Знаєте, що тут позитивного? Відтепер повісток на блокпостах більше не буде. Схема спроститься й оптимізується: ти вийшов на вулицю, в тебе запитали військовий квиток, запакували та повезли. А ті, хто живе в режимі партизана і не виходять з будинків, невдовзі побачать у себе заблоковані рахунки", - заявив Сімутін.

Адвокат зазначив, що це тільки законопроєкт і в процесі розгляду в ньому можливі зміни. Ухвалення закону може затягнутися аж до березня.