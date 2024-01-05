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Такого ще не чули! Адвокат розповів про казкове пояснення ТЦК, чому ви ухилянт

П'ятниця 05 січня 2024 13:48
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Такого ще не чули! Адвокат розповів про казкове пояснення ТЦК, чому ви ухилянт Адвокат розповів про пояснення ТЦК, чому ви ухилянт (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Роман Сімутін

В Україні триває мобілізація і повістки військовозобов'язаним чоловікам вручають всіма можливими способами. Зокрема, з'явилось казкове пояснення працівників ТЦК, чому ви можете бути ухилянтом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна.

Яка інформація з'явилась

Коли вас зупинив працівник ТЦК перевірив по базі "Оберіг" і не виявив там щодо вас інформації, то радіти не варто. Пояснення, чому вас немає у базі, яке надав працівник ТЦК просто шокує.

За словами адвоката, він думав, що відсутність відомостей про громадянина в базі "Оберіг" - це однозначно позитивний факт. Адже якщо ти відсутній у базі й на тобі немає "клейма ухилянт", значить не виникне проблем із ТЦК, поліцією або перетином кордону.

"Наприклад, щодо останнього знаю випадки, коли під час перетину кордону виключених з обліку після 24.02.2022 року перевіряли і через базу "Оберіг", - зазначив експерт.

Однак, Сімутіну клієнт розповів про неймовірно "логічний" умовивід представника ТЦК. Спершу можна подумати, що це разовий випадок. Однак, це не так.

Адвокат додав, що вже почув аналогічну аргументацію з кількох куточку країни.

Що заявляють представники ТЦК

Зі слів представника ТЦК, виявляється, що коли вас чомусь немає в базі "Оберіг" - значить ви ухилянт.

"Казковий умовивід, хоч і юридично нікчемний", - додав фахівець.

Раніше ми писали, хто зараз має право розшукувати ухилянтів в Україні.

Також читайте, що в Україні почали по-новому роздавати повістки.

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