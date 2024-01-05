Такого еще не слышали! Адвокат рассказал о сказочном объяснении ТЦК, почему вы уклонист

В Украине идет мобилизация и повестки военнообязанным мужчинам вручают всеми возможными способами. В частности, появилось сказочное объяснение работников ТЦК, почему вы можете быть уклонистом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube -канал адвоката Романа Симутина.

Какая информация появилась

Когда вас остановил работник ТЦК, проверил по базе "Оберіг" и не обнаружил там относительно вас информации, то радоваться не стоит. Объяснение, почему вас нет в базе, которое предоставил работник ТЦК, просто шокирует.

По словам адвоката, он думал, что отсутствие сведений о гражданине в базе "Оберіг" - это однозначно положительный факт. Ведь если ты отсутствуешь в базе и на тебе нет "клейма уклонист", значит не возникнет проблем с ТЦК, полицией или пересечением границы.

"Например, относительно последнего знаю случаи, когда во время пересечении границы исключенных из учета после 24.02.2022 проверяли и через базу "Оберіг", - отметил эксперт.

Однако, Симутину клиент рассказал о невероятно "логическом" умозаключении представителя ТЦК. Для начала можно подумать, что это разовый случай. Однако это не так.

Адвокат добавил, что уже услышал аналогичную аргументацию из нескольких уголков страны.

Что заявляют представители ТЦК

По словам представителя ТЦК, оказывается, что если вас почему-то нет в базе "Оберіг" - значит вы уклонист.

"Сказочное умозаключение, хоть и юридически ничтожное", - добавил специалист.