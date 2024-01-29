Адвокат розповів, як не втратити батьківські гроші при розлученні: надійний спосіб

Як не втратити батьківські гроші

Зазвичай батьки хочуть допомогти молодятам. Однак, коли один із подружжя бере кредит, наприклад, на придбання авто, то батьки хочуть їм допомогти. А саме дають їм власні кошти.

Однак, коли молодята розлучаються, то в суді майно ділять порівну між подружжям.

Адвокат каже, що можна довести, що батьки дарували гроші не обом молодятам у спільну власність, а виключно одному. Необхідно факт передачі грошей оформлювати документально на конкретну особу.

Уклавши договір дарування або позики, то в результаті придбане в кредит майно не буде ділитися навпіл.

Порада адвоката: "всі передачі коштів між родичами завжди оформлюйте документально". Це допоможе уникнути проблем в майбутньому.

Яке майно відносить до категорії спільного

Згідно зі статтею 69 Сімейного кодексу України розділенню підлягає майно, котрим обоє із подружжя володіють на праві сумісної власності.

До майна, на яке поширюється право спільної сумісної власності належить рухомі, нерухомі, інтелектуальні цінності, які були набуті під час шлюбу.

Також до спільного майна належать прибутки кожного із подружжя, такі як:

заробітна плата

пенсійні виплати

відсотки з депозитів

стипендії

Об’єктами спільної власності вважаються предмети для професійної діяльності. Наприклад, музичні інструменти.

До приватної власності, котре не підлягає розподілу спільного майна належать цінності: