Адвокат рассказал, как не потерять родительские деньги при разводе: надежный способ

Как не потерять родительские деньги

Обычно родители хотят помочь молодоженам. Однако когда одна из супругов берет кредит, например, на приобретение авто, то родители хотят им помочь. А именно, дают им собственные средства.

Однако когда молодожены разводятся, то в суде имущество делят поровну между супругами.

Адвокат говорит, что можно доказать, что родители дарили деньги не обоим молодоженам в общую собственность, а только одному. Необходим факт передачи денег оформлять документально на конкретное лицо.

Заключив договор дарения или позики, то в результаев приобретенное в кредит имущество не будет делиться пополам.

Совет адвоката: "все передачи средств между родственниками всегда оформляйте документально". Это поможет избежать проблем в будущем.

Какое имущество относит к категории общего

Согласно статье 69 Семейного кодекса Украины разделению подлежит имущество, которым оба супруга владеют на праве совместной собственности.

К имуществу, на которое распространяется право общей совместной собственности, принадлежит движимые, недвижимые, интеллектуальные ценности, приобретенные во время брака.

Также к общему имуществу относятся доходы каждого из супругов, такие как:

заработная плата

пенсионные выплаты

проценты по депозитам

стипендии

Объектами общей собственности считаются предметы профессиональной деятельности. К примеру, музыкальные инструменты.

К частной собственности, не подлежащей распределению общего имущества, относятся ценности: