Адвокат розповів, як не "попасти" на сотні тисяч гривень штрафу під час повірки лічильника на газ

Бережіть акти про зняття лічильника

Адвокат радить українцям зберігати акти про зняття лічильників до кінця, бо деякі газовики - шахраї та можуть "вліпити" штраф за незаконне втручання у пристрій та нарахувати тисячі гривень.

Ситуація із клієнтом адвоката

Правозахисник розповів про ситуацію із його клієнтом. Так, у людини лічильник у будинку було встановлено у 1997 році, але у зв'язку з технічною несправністю – у 2007 році його замінили.

Було складено акт про зняття старого лічильника та встановлення іншого – уживаного, а також 1997 року випуску. Але у 2018 році представники облгазу без жодних пояснень прийшли, зняли лічильник та склали акт про порушення, зазначивши, що пломба на лічильнику 1997 року виготовлення не відповідає пломбі заводу виробника, бо датована 2007 роком.

Не повідомивши власника, вони провели експертизу, під час якої встановили факт втручання, а також невідповідність пломби даті лічильника. Після цього комісія розглянула Акт про порушення, експертизу та виставила 60 тисяч грн штрафу.

"До речі, це найменша сума, яку я зустрічав: переважно вимагають від 300 тисяч гривень", - зазначив Сімутін.

У суді Облгаз не заявив, що лічильник змінили у 2007 році, відповіді на запити про надання актів заміни лічильника у 2007 році не надав і взагалі заперечував цей факт, пославшись, що в лічильник втручалися та змінили пломбу.

"Адже вони знають, що люди зазвичай не зберігають акти газової служби десятиліттями, тому можна і брехати. А якщо брехня вилазить на поверхню, яка буває дуже рідко, то починають прикриватися реорганізаціями, переїздами тощо", - обурився адвокат.

Повірка лічильників

Згідно з технічними регламентами, повірка лічильника газу проводиться раз на 8 років, незалежно від того, хто є власником.

"І це має одне з вирішальних значень при вирішенні подібних суперечок, адже доводить якраз провину облгазу і ставить під сумнів будь-яку експертизу про зовнішнє втручання. Пам'ятайте про це", - пояснив Роман.