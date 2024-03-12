"Пастка нового закону": адвокат розповів, чи зможуть мобілізовувати з 18 років

В Україні триває мобілізація. Згідно з новим законопроектом мобілізовувати зможуть з 25 років, але фактично з 18. Адвокат розповів, чому так відбувається.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Чому можуть мобілізовувати з 18 років

За словами адвоката, за новим законопроєктом передбачена можливість мобілізувати осіб з 18 років.

"У грудні з’являється проєкт закону про мобілізацію, в якому пропонується блокування рахунків осіб, які не стануть на військовий облік. Соцмережі просто вибухнули, частина народних обранців одразу заявила про дурість, а дискусії з даного приводу не припиняються і сьогодні", - йдеться у повідомленні.

В результаті січень став рекордним місяцем за зняттям готівки, перевищивши планку перших місяців повномасштабного вторгнення. Також всі, хто працював легально, різко захотіли отримувати зарплату в конверті.

Однак, не так все просто. Відповідно до ч. 1 ст. 15. ЗУ "Про військовий обов’язок та військову службу" пропонується направляти для проходження базової військової служби громадян України чоловічої статі від 18 до 25 років.

Вони можуть обирати рік проходження базової військової служби до досягнення ними 24 років.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 37 - на облік беруть призовників віком до 25 років. Однак, підпунктом 2 на облік вже ставлять військовозобов'язаних, а саме тих призовників, які пройшли базову загальновійськову підготовку.

Тому, якщо чоловік, наприклад, у 18-24 роки бувши призовником, пройшов базову військову підготовку, тоді він автоматично стає військовозобов’язаним та може бути мобілізованим.

"А нам з усіх рупорів кричать, що мобілізуватимуть лише з 25 років", - додав адвокат.