"Ловушка нового закона": адвокат рассказал, смогут ли мобилизовывать с 18 лет

В Украине идет мобилизация. Согласно новому законопроекту мобилизовать смогут с 25 лет, но фактически из 18. Адвокат рассказал, почему так происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина .

Почему могут мобилизовывать с 18 лет

По словам адвоката, по новому законопроекту предусмотрена возможность мобилизовать лиц с 18 лет.

"В декабре появляется проект закона о мобилизации, в котором предлагается блокировка счетов лиц, которые не станут на военный учет. Соцсети просто взорвались, часть народных избранников сразу заявила о глупости, а дискуссии по этому поводу не прекращаются и сегодня", - говорится в сообщении.

В результате январь стал рекордным месяцем за снятием наличных, превысив планку первых месяцев полномасштабного вторжения. Также все работавшие легально резко захотели получать зарплату в конверте.

Однако не так все просто. Согласно ч. 1 ст. 15. ЗУ "О воинской обязанности и военной службе" предлагается направлять для прохождения базовой военной службы граждан Украины мужского пола от 18 до 25 лет.

Они могут выбирать год прохождения базовой военной службы до достижения ими 24 лет.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 37 - на учет принимают призывников в возрасте до 25 лет. Однако подпунктом 2 на учет уже ставят военнообязанных, а именно тех призывников, прошедших базовую общевойсковую подготовку.

Поэтому, если мужчина, например, в 18-24 года, будучи призывником, прошел базовую военную подготовку, тогда он автоматически становится военнообязанным и может быть мобилизованным.

"А нам из всех рупоров кричат, что будут мобилизовать только с 25 лет", - добавил адвокат.