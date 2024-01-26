Адвокат розповів, чи може ТЦК штрафувати військовозобов'язаних та як уникнути цього

За словами експерта, фактично, ТЦК не має права виносити постанови про порушення правил військового обліку, якщо ви не поновлювали свої дані протягом п’яти років.

Крім цього порушення процедури притягнення особи до відповідальності є підставою для закриття справи.

Приклад ситуації

Адвокат каже, що на його клієнта 3 серпня начальник ТЦК виніс постанову про порушення правил військового обліку.

А в ній зазначив, що той протягом п’яти років не звіряв власні персональні дані та у семиденний строк не повідомив про їх зміну, чим порушив вимоги закону "Про державний реєстр призовників". А також і постанову Кабміну від 30.12.2022 року №1487, яка зобов’язує виконати дані вимоги.

Сімутін вказав, що грубо порушено процедуру розгляду справи, визначену КУпАП, а саме: справа розглядалася без присутності клієнта, постанова не містить даних про належне та своєчасне оповіщення про час та місце розгляду справи, інформація про виклик чи оповіщення не підтверджується.

Головне те, що вказана постанова дійсно передбачає відповідальність, якщо ви не поновлювали облікові дані протягом 5 років. Але чоловіка притягнули до відповідальності 3 серпня 2023 року, тобто через вісім місяців з дати прийняття постанови.

Тому п’ятирічний строк для звірки персональних даних ще не минув.

"Винести постанову щодо мого клієнта ТЦК міг лише у далекому майбутньому – у 2029 році", - зазначив експерт.

Яка позиція суду

Суд погодився з доводами адвоката, що після 5 січня 2023 року (дата набрання чинності вказаною постановою) позивач не змінював свої персональні дані, а саме місце проживання.

Тому і відповідного обов’язку у нього не виникало, а п’ятирічний строк для звірки персональних даних ще не минув.