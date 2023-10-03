Адвокат розповів, чи може поліція примусово затримувати та відправляти до ТЦК

Хто уповноважений затримувати призовника

Затримувати можуть лише такі органи - це поліція, СБУ, прикордонники, воєнізована охорона режимних та об'єктів, що охороняються, військова служба правопорядку (ст. 262 КУпАП).

Тому важливо запам'ятати цей перелік. ТЦК до таких суб'єктів не належить, зазначив правозахисник.

Важливо знати, що вас можуть затримати лише на три години.

"Вас можуть затримати максимум на цей проміжок часу, а термін затримання обчислюється не з моменту доставки у відділення, а з моменту зупинки, тобто фактичного обмеження у пересуванні. Чи можуть затримати довше? Так, до трьох діб з обов'язковим повідомленням прокурора і виключно у випадках порушення правил обігу наркотичних речовин або незаконного перетину кордону", - пояснив адвокат.

Три правила, які важливо запам'ятати

ви можете користуватися правовою допомогою

знайомитися з матеріалами справи - це дуже важливо, враховуючи подальший розбір ситуації щодо ТЦК та

ви можете повідомити родичів про затримання (ст. 261 КУпАП).

Роман навів у приклад ситуацію.

Вас зупинив поліцейський і повідомив, що ви у розшуку як ухилянт, тому мусить вас затримати та доставити до ТЦК.

При цьому жодних доказів та матеріалів для ознайомлення надати не може, чітку підставу оголосити не може, викликати адвоката не може, вимагає з ним їхати.

Що ви повинні знати

Обов'язково складається протокол.

Роз'яснюються права, що згадуються за обов'язкову правову допомогу.

Надаються для ознайомлення матеріали та підстави.

Тобто при затриманні поліцейський повинен надати вам можливість скористатися правовою допомогою, надати докази та повідомити родичів.