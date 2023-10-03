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Адвокат рассказал, может ли полиция принудительно задерживать и отправлять в ТЦК

Фото: Может ли ТЦК задерживать военнообязанного (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы очень часто слышат от полиции о задержании и принудительной доставке в ТЦК для розыска личности.

Почему действия полиции при задержании на так называемое требование ТЦК - незаконны, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram адвоката Романа Симутина.

Кто уполномочен задерживать призывника

Задерживать могут только следующие органы - это полиция, СБУ, пограничники, военизированная охрана режимных и охраняемых объектов, военная служба правопорядка (ст. 262 КУоАП).

Поэтому важно запомнить этот список. ТЦК к таким субъектам не относится, отметил правозащитник.

Важно знать что вас могут задержать только на три часа.

"Вас могут задержать максимум на этот промежуток времени, а срок задержания исчисляется не с момента доставки в отделение, а с момента остановки, то есть фактического ограничения в передвижении. Могут ли задержать дольше? Так, до трех суток с обязательным уведомлением прокурора и исключительно в случаях нарушения правил обращения наркотических веществ или незаконного пересечения границы", - объяснил адвокат.

Три правила, которые важно запомнить

  • вы можете пользоваться правовой помощью
  • знакомиться с материалами дела – это очень важно, учитывая дальнейший разбор ситуации по ТЦК и
  • вы можете сообщить родственникам о задержании (ст. 261 КУоАП).

Роман привел в пример ситуацию.

Вас остановил полицейский и сообщил, что вы в розыске как уклонист, поэтому должен вас задержать и доставить в ТЦК.

При этом никаких доказательств и материалов для ознакомления предоставить не может, четкое основание объявить не может, вызвать адвоката не может, требует с ним ехать.

Что вы должны знать

  • Обязательно составляется протокол.
  • Разъясняются права, упоминаемые за обязательную правовую помощь.
  • Предоставляются для ознакомления материалы и основания.

То есть, при задержании полицейский должен предоставить вам возможность воспользоваться правовой помощью, предоставить доказательства и сообщить родственникам.

 

Ранее мы сообщали, имеют ли право заходить в квартиру для вручения повестки.

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