Адвокат з розлучень вказав, через що найчастіше розпадаються шлюби: всього дві причини

Адвокат з питань розлучень назвав дві основні проблеми, через які шлюби розпадаються. Він на власному досвіді впевнився, що у більшості пар, які доходять до розлучення, є всього дві на то причини.

Через які причини насправді розпадаються шлюби, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Mirror.

Джеймс Секстон - відомий сімейний адвокат з Нью-Йорка. Він написав низку бестселерів на тему розлучень, зокрема "Як залишитися коханим", "Якщо ти в моєму офісі, то вже занадто пізно".

Він визнав, що з його досвіду основними причинами розлучення є невірність та гроші та додав, що "зрада - це величезна річ, але це лише складова".

Секстон пояснив, що відсутність сексу може бути рушійною силою того, що пари в кінцевому підсумку розходяться. Чоловіків при цьому частіше звинувачують у зраді, яка потім призводить до розлучення.

"Зрада є величезною складовою, це надмірне спрощення. Отже, хтось приходить і йде, ми розлучаємося. Чому? Тому що він спить зі своєю секретаркою. Я розумію, так, це правда, це одна зі змінних, яка призвела до вашого розлучення, але ви не спали з ним три роки", - пояснює адвокат.

Він додав, що не вважає, ніби з цих причин зраду потрібно вибачити. Але варто розуміти та нести відповідальність за те, яким чином у "чудовому шлюбі" раптом з'явилася секретарка.

За словами Секстона чоловіки дійсно завжди прагнуть більшої кількості сексу, тоді як жінки жадають вищих стандартів у спальні. І це та сама причини, чому порнографія більш популярна серед чоловіків, ніж серед жінок.

Поза межами спальні, є й інші проблеми, що призводять до розлучення. Наприклад ті, що виникають у зв'язку з грошовими питаннями.

"Є дві основні причини, чому люди розлучаються - невірність, про яку ми вже говорили. І інша, про яку ми не говорили, це - гроші", - додав адвокат.

"Гроші впливають на все наше життя, бо це - влада. Гроші багато у чому пов'язані з владою. Все у світі залежить від сексу…і я думаю, що гроші - це влада. Контроль. Гроші - це можливості, безпека, це пов'язано з багатьма речами, але насправді це не гроші", - пояснює Секстон.

Він додав, що фактично гроші - це валюта, якою ми торгуємо, на якій зав'язано дуже багато складних речей. А люди нечесні стосовно себе та грошей.

Джеймс пояснив, що якщо жінка втрачає роботу і не приносить грошей, це, як правило, не викликає проблем у стосунках, які призводять до розлучення, однак якщо ситуація змінюється і чоловік втрачає роботу, стосунки часто руйнуються. Він детально зазначив, що жінок не приваблює ідея бути годувальниками.

Також адвокат дав кілька порад щодо того, як уникнути розлучення, закликаючи пари приділяти увагу одне одному, щоб зберегти свою іскру.

Він також запропонував, щоб чоловіки, зокрема, намагалися залишати своїм коханим любовні записки з нагадуванням про те, як сильно вони їх люблять, оскільки потрібно лише 10 секунд, щоб показати партнеру, як ви дбаєте та піклуєтеся.